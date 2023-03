A pesar de la incertidumbre electoral, en el Gobierno creen que Cristina Kirchner no dará una definición esta tarde

Cristina Kirchner volverá a hablar esta tarde

A poco más de tres meses del cierre de listas, Cristina Kirchner hablará hoy en el cierre de un encuentro con los miembros más destacados Grupo de Puebla en el CCK. Alberto Fernández, que forma parte del organismo regional, no fue invitado, pero tampoco planeaba asistir. Hizo su propio cónclave esta mañana en la Casa Rosada con los ex mandatarios que llegaron a la Argentina para participar del III Foro Internacional de Derechos Humanos. Y aunque hay expectativa en la Casa Rosada respecto del mensaje que brindará la Vicepresidenta, creen que se limitará a las referencias duras contra la Justicia por el “lawfare” y no esperan que se pronuncie de manera determinante sobre los lineamientos electorales de cara a las nóminas para las PASO.

El Frente de Todos aún no tiene definidos a los candidatos que competirán en las primarias y buena parte del diseño electoral se basará en las decisiones que tome Cristina Kirchner. Aún se baraja la posibilidad de que la ex mandataria sea candidata a la Presidencia, a pesar de que ella misma dijo que no se presentaría debido a la “proscripción” a la que supuestamente la somete la Justicia. Las chances están abiertas desde que en las últimas semanas, con aval de su jefa, desde las filas del kirchnerismo aceleraron el operativo “CFK 2023″ a través de distintos actos en los que le pidieron que se postule.

La otra hipótesis es que la ex presidenta elija a un nuevo delfín, como lo hizo con Alberto Fernández en 2019. En la lista de dirigentes que esperan su bendición se encuentran el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Mientras que Sergio Massa aún sopesa qué hacer en el contexto económico adverso cuando se mantiene la protección condicionada del kirchnerismo.

"Wado" De Pedro, Axel Kicillof y Máximo Kirchner se mostraron juntos esta semana

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los dirigentes que cuenta con el apoyo de la titular del Senado, mantiene sus intenciones de jugar por la reelección y, consecuentemente, mantenerse alejado de la pelea por la Casa Rosada. Sin embargo, en las filas de La Cámpora no terminan de digerir que vuelva a quedarse con el territorio bonaerense y por momentos parecen empujarlo a que se corra de la disputa local y se lance por la Nación. En este contexto, también Kicillof aparece, aunque menos probablemente, como uno de los eventuales candidatos K para el sillón de Rivadavia.

El cónclave de esta tarde empezará a las 17 en el Salón de la Ballena Azul del palacio donde funcionaba el correo. Estarán presentes los principales dirigentes del entorno de la Vicepresidenta y habrá escasos representantes del círculo presidencial. Está previsto que en el escenario se ubiquen los ex presidentes de la región que supieron ser afines durante sus mandatos a Néstor Kirchner y que hoy denuncian una persecución político-judicial contra su esposa. Uno a uno, tendrán la palabra y la defenderán a lo largo de las dos primeras horas. A las 19 está previsto que brinde el discurso de cierre Cristina Kirchner.

El nombre del plenario, “Voluntad Popular y democracia: del partido militar al partido judicial”, es elocuente. Girará en torno a la supuesta inhabilitación electoral a la que la somete la Justicia “políticamente” y “de manera potencial”, según explican los máximos referentes K, basados en el caso de Lula da Silva en Brasil. CFK hablará, sin lugar a dudas, sobre su situación tras la condena en la causa Vialidad y vinculará ese fallo, como en otras ocasiones, a las actuaciones del Poder Judicial en otros países de la región.

Alberto Fernández junto a Evo Morales

Aunque ella misma y el kirchnerismo vinculan el armado de listas con los procesos judiciales, existen chances de que la Vicepresidenta lance alguna pista sobre el armado electoral del oficialismo. Pero los moderados que la conocen de cerca a priori no creen que sea el escenario propicio para escuchar una definición clara de su parte. “Le armaron un contexto para hablar de lawfare, no es la tribuna adecuada para hablar de lo que va a hacer con su candidatura o para hablar de que Alberto no la defiende como ella quiere. Le va a pegar a la Justicia”, arriesgaron.

Además, recordaron que para las próximas semanas La Cámpora diseña una serie de actos para llevar las consignas de CFK 2023 al interior del país. “Si se pronuncia sobre lo electoral ahora, anula lo que viene, quita expectativa. Va a ser más bien una referencia al lawfare regional, a Correa y a Lula, y al dominio del Poder Judicial en la Patria Grande”, sostuvo un funcionario. Cerca del Presidente también creen que la vice busca “recuperar el poder de la agenda latinoamericana”, que veladamente Alberto Fernández buscó copar desde que asumió. De hecho, antes del encuentro encabezado por CFK, el primer mandatario convocó en la Casa Rosada, entre ayer por la tarde y esta mañana, a varios de los ex presidentes que están en Buenos Aires y anunció el regreso de la Argentina a la Unasur. Por la tarde, mientras Cristina Kirchner hable, Alberto Fernández estará en Chaco con uno de los eventuales delfines K, el gobernador Jorge “Coqui” Capitanich.

En las últimas dos semanas, Cristina Kirchner rompió la dinámica de los últimos tres años, durante los cuales se expresó de manera muy espaciada. Hace diez días habló en el Senado, junto a referentes de organizaciones de derechos humanos, donde le respondió a las duras declaraciones que había hecho en off Alberto Fernández. Y días después tomó el micrófono en la Universidad de Río Negro, donde también criticó al primer mandatario, reivindicó las figuras de Sergio Massa y De Pedro, cuestionó a la Justicia, y retomó las explicaciones sobre sus perspectivas económicas, entre críticas al FMI y la deuda externa, vinculadas a la idea de la “economía bimonetaria” y a la necesidad de un acuerdo con la oposición para terminarla.

Sus palabras no hicieron mella en el plan de Alberto Fernández, que no cambió un ápice su determinación a postergar indefinidamente su decisión sobre la reelección. A pesar de que los duros le piden que se baje, y que lo haga rápido, el primer mandatario sigue apuntando a mayo como mes clave para decidir.

Mientras el Presidente busca ganar tiempo, la dirigencia kirchnerista redobla la presión. Por un lado, sus dirigentes intentan mostrarse alineados, a pesar de que las fracturas dentro de las propias filas K son indisimulables. Ayer, Máximo Kirchner, Kicillof, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el ministro De Pedro, todos afines a Cristina Kirchner, pero en plena disputa frente a las elecciones, participaron juntos en un acto en territorio provincial, se dirigieron elogios y se tomaron una foto que luego se ocuparon de difundir. Por otro, embisten sin tregua contra el primer mandatario, con cada vez mayor ardor, a medida que se acorta el tiempo para finalizar el armado de las nóminas.

