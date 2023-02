Argentina envió equipamiento y brigadistas para combatir los incendios en Chile

Argentina respondió al pedido de ayuda emitido por el presidente de Chile para combatir los incendios que ya dejó un saldo de 23 muertos

Los incendios forestales en Chile ya afectaron a más de 45.000 hectáreas en el centro y sur del país y registró un total de 23 personas fallecidas. Ante la magnitud y avance del fuego, el presidente Gabriel Boric solicitó ayuda internacional para combatir las llamas. Frente a dicha situación, Argentina confirmó cuáles serán los recursos que enviará al país vecino.

De un total de 232 focos de incendios activos, solo 149 fueron controlados, pero ninguno totalmente extinguido. Como consecuencia de los daños ocasionados por el fuego, algunas localidades se encuentran en “estado de catástrofe” y por eso, desde el gobierno de Chile se pidió apoyo internacional para agilizar la llegada de aeronaves y brigadas, principalmente a Argentina, Brasil, México y España.

Ante la dramática situación en la que se encuentra el país vecino, el gobierno Argentino decidió enviar una serie de recursos para combatir el fuego. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Juan Cabandié, confirmó el envío de 64 brigadistas y equipo especializado para hacer frente a los incendios forestales.

El ministro Juan Cabandié detalló los recursos que se enviarán a Chile para sofocar el fuego (Fuente: Twitter)

En su perfil de Twitter, Cabandié sostuvo que “el aumento presupuestario constante que le asignamos durante nuestra gestión al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, nos permitió equiparlo y capacitar a miles de brigadistas forestales en todo el país”.

En efecto, los permanentes incendios forestales registrados en distintas provincias de Argentina impulsaron a ampliar los recursos, humanos y materiales, para combatir el fuego que se expandió en miles de hectáreas a causa de la sequía y altas temperaturas. Dicha situación no resulta distinta en Chile y por eso Cabandié remarcó que “los incendios no tienen fronteras, no hay país en el mundo que quede exento”.

“Las consecuencias del calentamiento global, como las sequías prolongadas y el aumento de la temperatura promedio, generan las condiciones para que cualquier mínimo foco pueda descontrolarse”, planteó el ministro de Ambiente.

En total, el gobierno argentino envió a Chile: 64 brigadistas, 15 camionetas 4x4 con equipamiento y kits de ataque, 1 camión autobomba forestal 4x4, y el helicóptero Boeing Chinook con 10.000 litros de capacidad.

El presidente de Chile, Gabriel Boric agradeció la ayuda enviada por Argentina para combatir los incendios (Fuente: Twitter)

Por tal motivo, el presidente chileno se mostró agradecido por estar “unidos en los momentos difíciles”, expresó en un tweet. En concordancia, el mandatario argentino Alberto Fernández destacó la “solidaridad latinoamericana” y aseguró que “somos una región de pueblos hermanos”.

“La solidaridad latinoamericana es nuestra guía para fortalecernos. Estaremos siempre para acompañarlos y ayudarlos a superar momentos difíciles, como este”, planteó Fernández, quién reafirmó en su cuenta oficial de Twitter que “somos una región de pueblos hermanos”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile informaron las graves consecuencias de los incendios forestales. Además de las 23 personas muertas, 979 sufrieron lesiones de diversa consideración, 16 de ellos con quemaduras muy graves. La ministra del Interior, Carolina Tohá Tohá informó que hay al menos 10 personas desaparecidas y más de 1.111 albergadas.

En Chile se registran 232 focos de incendios (REUTERS/Ivan Alvarado)

A su vez, se advirtió que 563 viviendas se encuentran en estado de evaluación por los daños producidos mientras un total de 20 centros educativos fueron afectados por el fuego; informó Europa Press. Por otra parte, trascendió que durante la tarde del sábado, un hospital debió ser evacuado, de manera que 25 pacientes debieron ser trasladados a otros centros hospitalarios.

Tras el avance del fuego y los daños ocasionados en las viviendas, algunas personas mantienen el temor de abandonar sus pertenencias debido a posibles saqueos. La ministra del Interior, Carolina Tohá Tohá anunció que se evalúa decretar toques de queda durante la noche “tanto para cuidar las conductas de riesgo como para proteger las zonas evacuadas y evitar todo tipo de saqueo”.

