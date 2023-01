Polémica en Chaco: el esposo de una diputada nacional maltrató a un policía y el video se viralizó

El esposo de una diputada nacional Marilú Quiroz de Chaco maltrató a un policía y el video se viralizó

Una polémica vinculada al mundo de la política se registró en Chaco en los primeros días de esta semana, cuando el esposo de la diputada nacional Marilú Quiroz (Juntos por el Cambio) —según identificaron medios locales— fue grabado mientras le gritaba a un pequeño grupo de policías locales. El video que registró lo ocurrido se viralizó y la controversia trascendió a nivel nacional.

“Abuso de autoridad”, fue lo que se planteó en el debate público registrado en redes sociales ante el accionar del hombre, quien en un principio se presentó como el “asistente” de la diputada nacional. Según diariochaco.com, la persona en cuestión es Miguel Rodríguez, esposo de la legisladora. En este aspecto, vale destacar Quiroz había compartido semanas atrás en su cuenta oficial de Instagram fotos de un almuerzo familiar con su hijo y su esposo en el que se ve justamente a Rodríguez.

El video que registró el accionar que despertó la polémica empieza cuando se ve y se escucha los gritos del esposo de la diputada. “Deme sus documentos… ¡No, deme sus documentos!”, insiste Rodríguez increpando a un policía en servicio. En la escena, solo se observa a las dos personas al lado de un micro.

Te puede interesar: El fuerte cruce entre la diputada Vanesa Siley y Mario Negri: “No le concedo la palabra por machirulo”

“Yo soy el… —hace una pausa el hombre y duda antes de continuar— Yo soy el asistente de la diputada Mariu Quiroz, diputada nacional. Vengan los documentos”, le ordena al efectivo en el inicio de un breve primer video que se viralizó.

“No me la haga difícil”, se lo escucha insistir luego a Rodríguez mientras se acerca a su auto y saca del interior unos papeles con los que parecen acreditarle al policía su relación con la legisladora.

En esta primera parte del video, la diputada se mantuvo en el interior de su auto, pero luego se la ve bajar y es entonces cuando Rodríguez realiza una suerte de presentación ante el policía y le grita: “Ella es la señora diputada”. El efectivo, entonces, le comenta algo a lo que el esposo de la legisladora replica: “A mi no me importa”.

Si bien en los primeros momentos del video, el efectivo de la policía local parece mantener una postura calma, en los minutos posteriores se lo ve reaccionar ante el tono imperativo que recibe.

Mientras tanto, Rodríguez mantiene su postura: “Yo soy el asistente de la señora… a ver, muestreme los documentos… ¡Muestreme los documentos y se acabó!”. Es entonces cuando el oficial responde: “No me levante la voz”.

Según identificaron medios locales, Miguel Rodríguez —esposo de la diputada— es quien increpa a los policías

A continuación, en un segundo video, entra en escena la persona que graba la situación. “Usted no me falte el respeto, es bastante maleducado”, le dice el sujeto al esposo de la legisladora que parece haberle dicho algo. “Es un policía, no le puede faltar el respeto”, insiste el hombre que graba y luego le reclama al efectivo: “¡No se deje faltar el respeto!”.

Te puede interesar: “No te tengo miedo a vos, Tailhade...”: el duro mensaje del diputado Alejandro “Topo” Rodríguez en la Comisión que debate el juicio político a la Corte Suprema

A lo largo de la situación registrada en video, solo se ve a la diputada nacional cuando baja e intenta hablar con el policía, pero sus palabras se ven interrumpidas por el enojo de Rodríguez: constantemente le solicita sus documentos al oficial.

Seguir leyendo