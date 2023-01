Guiño de Patricia Bullrich a Néstor Grindetti en su precandidatura a gobernador bonaerense: encuentro y recorrida por Sierra de los Padres

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, precandidatos a presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PRO, respectivamente.

En una evidente señal de respaldo mutuo de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán este año, Patricia Bullrich se reunió hoy con Néstor Grindetti, precandidatos a presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PRO respectivamente, para realizar una recorrida por las localidades de Sierra de los Padres (General Pueyrredón) y Mar Chiquita, ciudad cabecera del partido homónimo.

Bullrich, presidenta del PRO nacional, y Grindetti tienen una nutrida agenda de compromisos en Sierra de los Padres, localidad ubicada a tan sólo 27 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. La planificación comprende encuentros con vecinos, una recorrida por el centro comercial de Virgen de los Pañuelos y culminará con una reunión con productores rurales.

“Patricia encarna la verdadera voluntad del cambio en la Argentina, es quien mejor representa a Mauricio (Macri). Lo que viene no va a ser fácil y requiere de firmeza y voluntad real de transformaciones. El cambio profundo requiere de que todos estemos comprometidos y sepamos que es quizas la ultima oportunidad de que nuestra generación pueda torcer el rumbo de la Argentina y dejar un país mejor. Tenemos que tener humildad y la grandeza de saber que las transformaciones van a llevar tiempo y quizás nosotros no veamos los resultados pero si nuestros hijos y nietos”, analizó Grindetti en diálogo con medios locales.

Para mañana se espera que Grindetti y Bullrich recorran el puerto de Mar del Plata junto al intendente local, Guillermo Montenegro.

Por su parte, la agenda de Grindetti continuará con una reunión con productores teatrales para conocer de primera fuente cómo se desarrolla la temporada de verano en la ciudad balnearia, mientras que por la noche tiene previsto asistir a la obra de teatro " Los 39 escalones”, en el teatro Tronador.

En el marco de la interna opositora, Bullrich compartió cerca de 36 horas con Mauricio Macri en el country Cumelén -Villa La Angostura-, donde analizaron el panorama electoral y la interna del PRO y de Juntos por el Cambio. De regreso a Buenos Aires, la ex ministra de Seguridad continúa con su campaña en carácter de precandidata a la presidencia.

Si bien en la reunión Macri dio señales de que no competirá y fue enfático al sostener que las candidaturas presidenciales deben resolverse en las PASO, Bullrich no le cerró la puerta: “Macri todavía no ha dicho que se ha subido, quizás faltan algunas definiciones respecto a él mismo; es su decisión”.

Guillermo Yanco, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Juliana Awada, juntos en el country Cumelén.

Sin embargo, ratificó que tomó la decisión de presentarse este 2023 “porque consideramos que hoy tenemos adhesión popular muy fuerte y que es un momento de mucha angustia del pueblo argentino”.

En relación al rol que le asigna a su ex jefe político en esta etapa de la coalición opositora, Bullrich destacó que “Macri está aportando su experiencia”. Y negando que su intromisión genere rispideces en JxC., agregó: “Es muy importante poder trabajar sobre esos buenos y malos momentos y las decisiones que hay que tomar. Creo que está trabajando su experiencia para aportarla, es muy positivo para nosotros, no creo que esté haciendo lío”.

“Por supuesto que él quiere ser respetado, es un pedido lógico del fundador del partido y de quien fuera presidente de la Nación”, sostuvo.

También en el marco de la interna opositora, la presidenta del PRO mantuvo un encuentro con los titulares del resto de los partidos que conforman Juntos por el Cambio para analizar las peleas y rupturas que vienen ocurriendo en distintas provincias.

Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto y Maximiliano Ferraro analizaron las internas de JxC en el interior.

De la mesa participaron Bullrich, Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), quienes instaron a la unidad en cada uno de los distritos del país para que la coalición “pueda representar el cambio” y decidieron negociar en persona situaciones conflictivas, aunque resolvieron sancionar a los dirigentes que no cumplan con el reglamento electoral, a quienes se les reiterará que no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), la ex ministra negó que se tratase de una pelea: “La democracia interna de los partidos para ver quiénes son los candidatos no es una pelea, es una discusión y será la gente la que elija de qué manera se resuelve”.

