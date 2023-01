El fuerte cruce entre la diputada Vanesa Siley y Mario Negri: “No le concedo la palabra por machirulo”

El debate por el juicio político a la Corte comenzó este jueves con duras críticas y chicanas entre oficialismo y oposición. Prueba de ello fue el fuerte cruce entre la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) y Mario Negri (UCR), que terminó con una suerte de desplante de la legisladora oficialista cuando le pidieron ceder la palabra a su par. “No le concedo la interrupción por machirulo”, señaló.

Todo se registró en la parte final del primer día de debate de la Comisión de Juicio Político. Mientras Siley realizaba su exposición, comenzó un fuerte contrapunto con diputados de la oposición. “Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Dejeme terminar la idea y digo lo que quiero”, señaló entonces la diputada del Frente de Todos. De fondo, se escuchaba la palabra de Mario Negri, con opiniones sobre sus dichos. “Diputado Negri, diputada Banfi, dejen terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor”, pidió entonces la presidenta de la comisión Gaillard.

Fue allí que la legisladora del FDT comentó: “Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la comisión. Estuve respetando a todos y a todas”. Luego, ante el pedido de la presidenta de la comisión para cederle la palabra a Negri, con el fin de que el diputado pudiera expresar su idea, Siley concluyó: “No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo”.

“Se habla de que el Poder Judicial no tiene legitimidad social, que está desacreditado, que no responde a los intereses del pueblo ni a las necesidades de la sociedad. Que es lenta y poco transparente. ¿Por dónde creen ustedes que se empieza para cambiar a ese Poder Judicial? Se empieza por la Corte, por la conducción del Poder Judicial”, había apuntado la diputada en el comienzo de su exposición, momentos en los que el clima de la comisión comenzó a proyectarse en la dinámica entre los legisladores.

“Acá a veces escucho que ponen el grito en el cielo por los DNU. El 50 por ciento de la actual Corte convalidaron ser designados por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2015″, continuó la diputada del oficialismo, cuando recibió un contrapunto de sus pares. “Yo entiendo que estén cansados y ya la tolerancia haya bajado casi al umbral cero...”. Fue ese el momento en el que la diputada escucha un comentario de su colega opositor que marca el inicio del ida y vuelta que terminó con su: “No le concedo la interrupción por machirulo”.

La temperatura del debate de este jueves empezó a elevarse durante el tramo final de la exposición del diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apuntó sin diplomacia contra el kirchnerismo: “La mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, en algunos casos son las dos cosas... Estamos acá por esos, porque no toleran la independencia del Poder Judicial”.

La frase provocó un revuelo inmediato -mezcla de reproches con aplausos- y le dio pie al discurso de Alejandro “Topo” Rodríguez, quien comenzó con un intento por bajar el nivel de tensión: “No conviene emprender el camino de la comparsa de la descalificación, de la impugnación de la respetable inteligencia de cada uno de los miembros de esta comisión”.

El tono conciliador le duró poco porque, instantes después, apuntó de lleno contra un referente parlamentario del kirchnerismo: “Con todo respeto, y lo digo con afecto, no me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros.... Te lo digo a vos (Rodolfo) Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”.

El proceso comenzó pasadas las 11 y finalizó cerca de las 15 de este jueves. “Esto nace muerto”, advirtió un diputado de Juntos por el Cambio, que acusa al oficialismo de montar un show. La próxima reunión de la Comisión de Juicio Político se realizará el jueves venidero e iniciará en el mismo horario que la de hoy.

“No hay ningún intento de avanzar contra nada. Queremos hacer todo conforme a derecho”, aseguró el diputado del oficialismo Germán Martínez en el cierre de la primera jornada del debate en comisión que trabaja sobre la iniciativa del oficialismo de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

“Los gobernadores han sido ofrecidos en el proyecto como testigos para, si se aprueba el informe de admisibilidad, van a ser convocados para dar testimonio sobre coparticipación y otros temas que creamos pertinentes. Como autores van a ser invitados los firmantes de los proyectos”, detalló Gaillard, titular de la comisión.

Carolina Gaillard (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Juicio Político

“¿El ministro Massa y Wado de Pedro van a venir?”, preguntó entonces Juan Manuel López. Fue cuando la presidenta de la Comisión de Juicio Político explicó cómo continuará la actividad. “En la próxima reunión se van a recibir a los autores de proyectos. Mañana estaremos enviando la invitación y citación a los autores del proyecto a participar de la próxima reunión de comisión. En una reunión que se realizará dentro de dos semanas, procederemos a analizar el informe de admisibilidad”.

“Si es aprobado —dijo Gaillard sobre el informe de admisibilidad—, se comenzará con la etapa de producción de prueba. Dentro de la producción de prueba, se producirá la prueba ofrecida oportunamente y otra que establezca la comisión. Si se amplía la prueba, se votará y se ampliará la prueba. Esta comisión tiene facultades para producir toda la prueba que sea necesaria para esclarecer los hechos denunciados. Si no han sido presentados como testigos, sí pueden ser presentados como testigos por algún diputado, siempre y cuando sea aceptado”.

