Tras perder en Comercio, los Moyano apuestan a un candidato opositor en las próximas elecciones de la UTA

Facundo Moyano, Maximiliano Escriba y Miguel Bustinduy, en el acto de la lista opositora de la UTA en Mar del Plata

La familia Moyano se metió en las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) del 1° y el 2 de diciembre próximo: apoya a Miguel Bustinduy, el único candidato opositor a Roberto Fernández, el titular del sindicato que buscará otra reelección, aunque el compromiso más explícito es el de Facundo Moyano hacia Maximiliano Escriba, quien aspira a liderar la seccional Mar del Plata.

La última apuesta fuerte del moyanismo en una elección sindical fue el respaldo al opositor Ramón Muerza para intentar ganarle a Armando Cavalieri los comicios del 15 de septiembre en el Sindicato de Comercio de Capital, pero el oficialismo ganó con el 70% de los votos (14.547 contra 6482).

Hugo Moyano, el líder del Sindicato de Camioneros, mantiene su aval a Bustinduy, un ex miembro de la conducción de la UTA con influencia entre los choferes del grupo DOTA, el principal operador del transporte de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, que rompió con Fernández y armó una agrupación opositora que no pudo competir en las últimas elecciones del gremio, en 2018.

Facundo Moyano, tras el acto en Mar del Plata, con los choferes que apoyan a la oposición de la UTA

Roberto Fernández integra el consejo directivo de la CGT y es uno de los más firmes enemigos del moyanismo, hasta tal punto que decidió no sumarse a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que integra Pablo Moyano, y relanzó junto con Omar Maturano (La Fraternidad), Daniel Vila (Carga y Descarga) y otros dirigentes la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), desde donde le disputan la representatividad en el sector.

Bustinduy lideró el intento de toma del edificio de la UTA, en diciembre de 2019, en el que hubo 15 heridos y sus activistas robaron documentación, computadoras, cafeteras y hasta un arbolito de Navidad. El líder del sindicato, que prometió “matar a fierrazos” a quien lo agrediera, se atrincheró en la terraza para que no lo atacaran y recién pudo irse a la noche con custodia policial.

La UTA tiene uno de los estatutos más restrictivos en materia de requisitos para presentar una lista en las elecciones: para una nómina a nivel nacional hay que tener avales y candidatos en cada uno de los distritos del país, una exigencia muy difícil de cumplir. Aun así, Bustinduy, al frente de la agrupación Juan Manuel Palacios, logró que le oficializaran su lista a nivel nacional para las elecciones de este año en la UTA, donde Fernández intentará seguir en el cargo que mantiene desde 2006.

Roberto Fernández, el titular de la UTA, buscará una nueva reelección

Mientras Hugo y Pablo Moyano mantienen su respaldo a Bustinduy sin pronunciamientos públicos, Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes, habló este lunes en un acto realizado en Mar del Plata para apoyar a Maximiliano Escriba, de 32 años, como candidato a secretario general de la seccional local de la UTA, que contó con la presencia de Bustinduy. Tras agradecerles a los presentes “en nombre de la familia Moyano”, el dirigente de los peajes afirmó: “Ustedes ya ganaron esta pelea, recuperaron la mística, la calle y siguen reclamando contra un sistema casi imposible. Están dando la lucha y van contra el oficialismo; eso no pasa en la mayoría de las organizaciones sindicales”.

Al referirse a su frustrado proyecto de ley de democratización sindical, presentado cuando ocupó una banca de diputado nacional, Facundo Moyano señaló que para su iniciativa tomó como ejemplo el polémico estatuto de la UTA y sostuvo: “Muchos sindicalistas se enojaron cuando presenté el proyecto porque me dijeron que atentaba contra el modelo sindical y el eje del peronismo. Por el contrario, de esta forma se contribuye a fortalecer el modelo sindical porque hace que los trabajadores en lugar de armar otro gremio, por estar en disidencia con la conducción, la peleen desde adentro”.

Miguel Bustinduy, el candidato de la oposición en la UTA

El sindicalista, que es un crítico duro del Gobierno y del kirchnerismo, también habló de la situación política y económica actual: “Tenemos que dar la discusión política -dijo-. No podemos estar ajenos a los debates que hay que dar hoy. Hace mucho que estamos dando una batalla contra la derecha, que le hizo un gran daño al país, pero no podemos desconocer que hoy hay laburantes que están por fuera de la ley de contrato de trabajo y en grandes niveles de informalidad. No podemos mirar para otro lado con esta realidad tan triste, con estos índices de pobreza. Es nuestra responsabilidad como dirigentes estar en la calle cuando la gente la pasa mal y dar la pelea sindical. Me gustaría de corazón que vuelvan a poner a la UTA donde se merece, peleando en la calle con el laburante”.

En el propio moyanismo se considera muy difícil que Bustinduy pueda ganarle a Fernández las elecciones a nivel nacional, pero, por el contrario, hay esperanzas en un triunfo de Escriba en la seccional Mar del Plata. Si fuera así, será la segunda victoria en menos de un año de un candidato opositor apadrinado por Facundo Moyano: el anterior fue Pablo Santín, quien se impuso al barrionuevismo en los comicios del Sindicato de Gastronómicos de diciembre pasado y fue elegido titular de la seccional marplatense, la segunda en cantidad de afiliados después de la porteña.

