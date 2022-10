Mauricio Macri: "Juliana no quiere que sea candidato"

El ex mandatario Mauricio Macri se refirió esta noche a su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2023 y reveló que su esposa Juliana Awada no comparte con él la idea de su postulación. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó en una entrevista concedida al canal LN+.

“¿Ella no quiere?”, repreguntó sorprendido por el dato el periodista Jonatán Viale ante la afirmación del ex Presidente. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó Macri al responder la nueva consulta.

“Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio”, indicó sobre quienes lo votaron en las últimas elecciones y, desde su punto de vista, lo continúan respaldando de cara a la próxima votación.

En sus dichos de esta noche, el ex presidente también se refirió al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con quien en los últimos días había registrado una suerte de cruce mediático. Ya en la mañana de hoy Macri había asegurado que “no se anotó” con una candidatura propia para la interna de Juntos por el Cambio” y había tomado distancia distancia de una eventual competencia con Horacio Rodríguez Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta y Macri (Foto/Archivo: Franco Fafasuli)

“Yo no me he anotado. Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”, dijo esta mañana el ex mandatario al ser consultado sobre una hipotética competencia de candidaturas presidenciales en el PRO, en la que ya están trabajando la titular del partido, Patricia Bullrich, y el alcalde de CABA.

En este escenario, vale recordar que recientemente el fundador del PRO había declarado en España: “Si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”. La frase respondía una pregunta sobre a qué postulante respaldaría en la interna, sin embargo Rodríguez Larreta entendió que el ex Presidente estaba preparando el terreno para lanzarse y lo desafío a competir para ver quién tiene el respaldo de la gente. “El apoyo que realmente vale es de la gente”, lanzó Larreta.

Sobre aquellos dichos en España, esta noche Macri precisó: “Lo que yo quise decir es que creo de verdad que la gente quiere más cambios. Entendió que si no soltamos esta cosa mafiosa que tiene atrapada a la Argentina, tenemos futuro. La propuesta tiene que ser realmente de audacia y con convicción. Voy a tratar de ayudar a esa propuesta”.

Luego, en ese sentido, agregó: “El populismo te inyecta miedo, para después llevarte a la resignación”. Y a continuación aclaró: “Lo del populismo light no lo digo por Horacio (Rodríguez Larreta). Lo digo porque lamentablemente el populismo es muy contagioso. Entonces, dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo una costumbre que no va más”.

Mauricio Macri





SEGUIR LEYENDO