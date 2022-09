Victoria Donda denunciará por amenazas de muerte al líder de Revolución Federal: “Sentí mucho miedo”

Victoria Donda, titular del Inadi

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, denunciará por amenazas de muerte en su contra y apología del delito al líder de la agrupación radical Revolución Federal, Jonathan Morel, quien ya fue vinculado al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La funcionaria anticipó que realizará la correspondiente presentación judicial ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien investiga el ataque contra la ex jefa de Estado, ocurrido el 1° de septiembre pasado y que ya había recibido material sobre esta organización.

Puntualmente, Donda aportará un video que le compartió un usuario de Instagram y que habría sido grabado el 25 de agosto, apenas unos días antes del frustrado magnicidio, en el que se lo ve al joven de 23 años en una manifestación y lanzando amenazando contra la titular del Inadi.

“Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos (quienes se encuentran desaparecidos desde la última dictadura militar), hija de p.... Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro, Donda, la c... tuya”, se lo escucha decir al sospechoso, en un tono muy agresivo.

En diálogo con Infobae, la propia funcionaria precisó que va a presentar “una denuncia por apología al delito y amenazas contra una organización que ya viene acosando a dirigentes de manera sistemática, más allá de ser la responsable de múltiples manifestaciones en las que se usaron guillotinas y bolsas mortuorias”.

“Me parece que es necesario mantener un estado de diálogo que no podemos traspasar y es hora de que las distintas dirigencias nos sentemos en una mesa para llegar a un consenso democrático, porque, si no, no hay forma de vivir en paz”, agregó.

Jonathan Morel, líder de Revolución Federal (Tomás Francisco Cuesta)

En este sentido, Donda remarcó que Morel ya “está sospechado de haber participado” en el ataque a Cristina Kirchner, por lo que “no podemos subestimar” este nuevo video en el que el joven “está públicamente cometiendo dos delitos, que son el de amenaza y el de apología”.

“Sentí miedo. El tipo habla de que voy a terminar como mis viejos, de que le voy a tocar el timbre a San Pedro. Yo tengo una hija, imaginate. Sentí mucho miedo. Pero creo que hay que vencerlo al miedo, porque no nos puede paralizar. Tenemos que hacer docencia y explicar que el miedo y el odio no son los motores sociales que queremos, tenemos que tener otros valores”, cerró.

Revolución Federal es una organización radical, de orientación libertaria y relativamente nueva, pero que cobró mucha popularidad por sus escraches violentos y repudiables a distintos funcionarios del oficialismo y la oposición, entre ellos a los ministros Jorge Ferraresi y Sergio Massa, y al diputado nacional Rodrigo De Loredo.

Los audios de Revolución Federal días antes del intento de asesinato de Cristina Kirchner

Hace tan solo unos días, Morel quedó en medio de la investigación por el ataque a Cristina Kirchner a partir de una serie de audios que son parte de una transmisión en vivo que realizó el 28 de agosto con otro integrante de esta agrupación, Franco Ezequiel Castelli, con quienes hablaron de “hacer patria” mediante un atentado contra la ex mandataria nacional y contra otros miembros del Gobierno.

“Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, ¿sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”, se lo escucha decir al joven.

La Justicia registró la génesis del grupo el 10 de mayo, cuando hacen varias publicaciones en redes sociales y difunden un código QR para sumar más militantes a un chat de WhatsApp. Casi a la par, el 15 de mayo, surge otra agrupación con orientación similar, llamada Nación de Despojados.

De hecho, Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a la vicepresidenta, participó de una de las convocatorias hechas por Revolución Federal frente a Casa Rosada el 18 de agosto, pese a que los organizadores dicen que no la recuerdan.

