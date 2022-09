Intendentes santafesinos protestarán en el Obelisco por los incendios frente a Rosario

Sebastián López Brachs/Greenpeace

Un grupo de intendentes de los departamentos de la provincia de Santa Fe cercanos a la ribera del río Paraná protestará este jueves por la mañana en el Obelisco porteño como una forma de visibilizar el problema que los afecta por los múltiples incendios que se registran en las islas del Delta del Paraná desde hace varios días. Los jefes comunales están encabezados por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, del Frente Progresista Cìvico y Social.

Javkin le comentó a Infobae que van a hacer escuchar sus reclamos en el emblemático símbolo porteño y que luego darán una conferencia de prensa. “Estamos muy preocupados porque esto trae inconvenientes para la salud de un área en la que habitan 1.800.000 personas. Tenemos una situación insostenible que llega hasta Zárate o San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Y ya sufrimos varios accidentes viales debido a la escasa visibilidad en el puente Rosario-Victoria”. Ese grupo de intendentes también se reunirá con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que se refuerce la custodia de los lugares más afectados por los incendios, y más tarde con legisladores santafesinos en el Congreso.

En Rosario la presencia de humo se disipó en gran parte por el cambio en la dirección del viento recién el miércoles. Desde el domingo se había recomendado a sus habitantes el uso de barbijo y aumentaron significativamente las consultas médicas por problemas respiratorios. Javkin y otros intendentes de zonas aledañas se reunieron el martes en la localidad de General Lagos para coordinar acciones concretas. Acordaron protestar en el Obelisco, en pleno centro de Buenos Aires. “Mientras esto no llegue a Buenos Aires, a nadie le preocupa. Queremos investigaciones y detenciones concretas. No hay nadie preso, hay campos que se queman 15 o 20 veces no sé con qué intereses”, sostuvo ante la consulta de Infobae.

Sebastián López Brachs/Greenpeace

El miércoles de esta semana se reunió el Comité de Emergencia del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). Es un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Luego de los focos de incendio en la misma zona en 2020 -evaluados como más graves que los actuales- la Corte Suprema de Justicia ordenó que se reúnan todos los años para solucionar sus diferencias. Ese encuentro virtual fue “áspero, con muchos cruces”. También participa en el PIECAS el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que encabeza Juan Cabandié.

Desde el entorno del ministro están molestos especialmente con Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, por la “falta de compromiso” en el tema y resaltan que, por ejemplo, “no se preocuparon ni por alquilar un avión hidrante como sí hizo Santa Fe” y agregaron que el promedio de brigadistas de la provincia mesopotámica es “de 14 personas por día” una cifra que consideran muy baja. También especificaron que después de la reforma constitucional de 1994 “los recursos naturales dependen de cada provincia y Nación solamente puede intervenir si una provincia pide ayuda”. Y en este caso, cada vez que se requirió personal, Ambiente lo puso a disposición.

En el ministerio atribuyen los incendios principalmente al incremento de actividades ganaderas que se trasladaron a territorios isleños en los últimos años. “Es un tema productivo más que ambiental. El cultivo de soja desplazó a la cría de ganado a las islas. Hay muchos humedales que por la prolongada sequía que ya lleva tres años debido al fenómeno climático de La Niña se secaron. En esas tierras se queman los pajonales para que después crezcan pasturas aptas para los animales”, explican. Por eso pidieron que desde la secretaría de Agricultura y del SENASA también se sumen a la discusión.

Desde Ambiente aseguran que el presupuesto para combatir incendios se multiplicó 34 veces respecto de 2021 y que alcanza los 6.900 millones de pesos. Resaltan que el ingreso del 3 por mil que se recauda por cada póliza de seguros -establecido en una ley sancionada por el Congreso Nacional y que va a un fideicomiso en el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior)- sirvió como instrumento de capacitación y para un aumento en la cantidad de brigadistas especializados en siniestros forestales y que se pudieron adquirir 19 camiones hidrantes durante este año.

Ahora la intención de Cabandié y de sus colaboradores es comprar un avión hidrante y algunos helicópteros por los que se iniciaron negociaciones con empresas de Canadá y Estados Unidos. Sobre los cuestionamientos que viene recibiendo el ministerio dicen que “lo más fácil es pegarle al ministro. Pero no solo en este tema. Pasa cuando hay problemas de otro tipo como con la minería o la agricultura”.

Fuentes de la gobernación santafesina también apuntan a Bordet como responsable del humo . “Son tierras que les pertenecen a los entrerrianos, pero que están más cerca de nuestro territorio. Están frente a Rosario y nos afecta mucho el humo. Necesitamos que se pongan más firmes en el combate de los incendios”, sostienen.

Por este tema hay causas judiciales abiertas en Rosario y otras dos en jurisdicción de Entre Ríos, una en Victoria y la otra en Paraná.

