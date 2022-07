Graciana Peñafort: “Amado Boudou no es un corrupto”

Entrevista a Graciana Peñafort en Justicia Abierta

Hoy le toca a Graciana Peñafort. Abogada, militante peronista, asidua tuitera y Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, redactó la “ley de medios” y la defendió en una audiencia histórica ante la Corte Suprema. Fue amiga y defensora de Héctor Timerman en la causa del Memorándum con Irán. También es abogada de Amado Boudou y de la vicepresidenta Cristina Fernández.

- Graciana Peñafort, ¿quién sos?

Soy una abogada que nació en Mendoza. Crecí en San Juan. Estudié en Córdoba. Vivo en Buenos Aires y acá ejerzo la abogacía y soy una abogada convencida. Yo me enamoré del derecho.





Momento épico

- Graciana, tu momento épico. ¿Cuál fue tu mejor gol? ¿Qué te gustaría que se recuerde que dejaste en la Argentina por el derecho o por la justicia?

Dos cosas me gustaría que recordaran. A mí me emocionó mucho la audiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque era un monstruo al que no se le podía ganar. Y nosotros fuimos y demostramos que, con argumentos y razones, podíamos ganarlo.

Y el otro gol, que para mí es muy valioso, es conseguir que hicieran extensivo el sobreseimiento en la causa memorandum a Héctor Timerman, que ya se había muerto.

- Te emocionás, no podés hablar de Timerman sin emocionarte, ¿no?

Porque se murió.





La pregunta inconstitucional

- Amado Boudou fue condenado. Tiene una condena firme a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo, por negociaciones incompatibles con la función pública. La condena fue confirmada por la Corte de manera unánime (la Corte anterior). ¿Podemos decir que Amado Boudou es un corrupto o no?

No es un corrupto porque yo puedo garantizar y de hecho lo estoy probando en tribunales, que para que una condena sea firme no alcanza con que esté confirmada por la Corte Suprema, sino que además la misma tiene que haberse derivado de un debido proceso. Y lo que no tuvo Amado fue un debido proceso.

- Hace poco dijiste que Cristina Fernández de Kirchner es un obstáculo para el ajuste económico y que si gana el macrismo no van a dudar en meterla presa.

- No me cabe ninguna duda.

- ¿La manipulación o la influencia política sobre el Poder Judicial, en particular sobre el fuero penal federal, empezó con el macrismo a la Argentina?

No, creo que hubo antes, pero voy a señalar una diferencia: hasta el macrismo no iban presos.

- Es cierto, porque había acuerdos también por debajo de la mesa.

El problema es que con el macrismo se rompieron los límites del diálogo. A mí no me gusta ese diálogo, pero ese diálogo existía.

- ¿Pero preferís ese diálogo?

No, prefiero una justicia que funcione. Pero yo vi las consecuencias cuando ni siquiera hay una posibilidad de acuerdo político. Alejandro Rúa fue el primer señor que, como abogado de Rosatti, denunció a Bonadio. ¿Sabés quién lo defendió? Pichetto, que entonces en ese momento era el presidente del bloque del Frente para la Victoria.

- Exacto. A Bonadio lo salvó el peronismo en el Consejo de la Magistratura.

Lo salvó Pichetto, que fue quien hizo el dictamen.

- Lo salvó Pichetto, pero Pichetto trabajaba para el peronismo, como luego defendió todo lo que defendió siendo presidente de bloque.

¿Hizo bien? No, hizo mal. Entonces lo que yo quiero es que se acaben este tipo de situaciones.

- Pero no Pichetto; el peronismo.

Totalmente.





Graciana Peñafort

La reforma

- Los concursos para elegir jueces, juezas, fiscales, fiscalas. Sabemos que transversalmente en todos los gobiernos suelen ser manipulados políticamente. ¿Qué cambiarías?

Lo primero que yo buscaría es que sean condiciones igualitarias. Yo tengo la sensación que el Poder Judicial a veces conforma una corporación en la cual solo hay espacio para los que vienen de la corporación.

- ¿Y en relación a las mujeres?

Yo creo que hay que buscar la paridad porque es injusto un Poder Judicial en el que el número de mujeres desaparece a medida que sube la pirámide.

- El techo de cristal.

Exactamente.

- ¿Es machista el Poder Judicial?

Absolutamente.









La gorra

- ¿Te ponés la gorra o te sacas la gorra con la prostitución cuando no hay explotación por parte de un tercero? ¿Es trabajo sexual o es esclavitud?

Mirá, yo te voy a decir la verdad. Creo que en un mundo capitalista donde todo se compra y se vende, vender servicios sexuales parece dentro de lo permitido. Esta autonomía sobre los cuerpos no es la autonomía para denigrar los cuerpos. No voy a caer en el extremo de vender órganos.

Me parece que es una actividad que pone a la mujer o al hombre que la ejerce en una situación de vulnerabilidad, de autodegradación y que hasta ahora no han funcionado ninguno de los remedios para evitarla. Lo único que no se ha intentado es penar al cliente. A veces pienso si habría prostitución si el que paga no es quien vende el servicio sexual, sino quien lo compra.





El temazo

- Quiero aprovechar que estamos en el ámbito del Senado de la Nación para preguntarte: ¿en qué cajón del escritorio tenés el pliego de Rafecas?

En ningún cajón de mi escritorio porque ese pliego no está cajoneado. La oposición no ha querido darnos los votos. Si no, lo hubiésemos sacado.

- La oposición ha dicho públicamente que...

No, Carrió ha dicho públicamente.

- Pero no solo Carrió, el PRO también.

No tiene un solo senador.

- Pero no solo Carrió. El PRO también.

Quiero señalarte algo. Nosotros hemos intentado que ese pliego se apruebe reiteradas oportunidades.

- Bueno, los puedo juntar a tomar un café si querés. Conozco a algunos de ellos y algunas de ellas, y a ustedes también. Los juntamos a todos en el living de mi casa y aprobamos el pliego de Rafecas. Porque si están todos de acuerdo, ¿por qué entonces no sale?

Yo lo he dicho cientos de veces. A mí en general los jueces no me gustan demasiado y los fiscales tampoco. De todos los jueces y de todos los fiscales que conozco, reconozco que Rafecas, en la peor época de Comodoro Py, respetó las garantías.

