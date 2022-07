“Chino” Navarro: “Alberto no va a renunciar, es un tipo que tiene valor”

Fernando "Chino" Navarro aseguró que el presidente Alberto Fernández "no va a renunciar".

Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, señaló hoy que Alberto Fernández “no va a renunciar” . La afirmación tiene lugar tras el cimbronazo que significó la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, y el posterior nombramiento de Silvina Batakis como su reemplazante, en medio de la crisis política interna dentro del Gobierno.

“Salvo excepciones vivimos dentro de un huevo los políticos, vivimos dentro de un lavarropas, gran parte de la clase dirigente. Alberto no va a renunciar porque es un tipo que tiene valor ”, aseguró el funcionario en declaraciones al periodista Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos.

El presidente Alberto Fernández. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de los cuestionamientos cruzados que enfrentan al mandatario con la vicepresidenta, Navarro optó por un mensaje conciliador. “ Estoy en el Gobierno y acompaño a Alberto Fernández. También a Cristina que es vicepresidenta porque quiero ser parte de la solución, no del problema. Tiene que haber un camino común, en el cual todos debemos ceder pensando en el bien de Argentina”, opinó.

Sobre el encuentro que mantuvo la pareja presidencial el lunes en la Quinta de Olivos, Navarro lo tomó como “un indicio” positivo para el interior del Frente de Todos, y reflexionó: “Imagínense si siguiéramos sin dialogar y cuestionándonos en los medios... Al reconocer los que integramos la coalición que lastimándonos no ganamos nada y que perdemos todo, me parece que es un paso adelante”.

Por su parte, Navarro sostuvo que la coalición oficialista no puede trabajar sola para sortear el complejo presente económico y político que atraviesa la Argentina, y propuso contar con la colaboración de Juntos por el Cambio para tal fin. “La oposición, que hoy nos denosta, nos crítica y toma distancia, tiene que entender que si quiere que haya 2023 en términos de Argentina más o menos parecida a lo que queremos que sea, tenemos que trabajar juntos. No queda otra, no hay otro camino”, subrayó. Y en la misma línea, agregó: “Lo otro es seguir empujando a la Argentina al abismo. Y yo no estoy para eso. Conmigo no cuenten para insultar ni descalificar a nadie. Prefiero quedarme en un lugar ‘minoritario’, pero tratando de frenar que esto vaya al abismo”.

Navarro, en tanto, dijo que el presidente Fernández “siempre priorizó la unidad de la coalición a rajatabla por encima de sus propia posición”, lo cual, según su punto de vista, es “discutible porque a veces hace que tu lugar de Presidente pueda ser visto por otro como más frágil”.

En cuanto a la caliente interna que padece el Frente de Todos, el dirigente del Movimiento Evita se refirió a “un pecado original” que no fue alertado a tiempo. Y desarrolló: “No discutimos adecuadamente, con la profundidad que se requería, cómo encarar la crisis estructural que tiene 45 años, más los 4 años de Macri que la agravaron considerablemente”.

Por último, dijo que tiene “palabras de reconocimiento” para Matías Kulfas, ex ministro de Producción, y Guzmán, titular de la cartera de Economía hasta el sábado pasado, cuando presentó su renuncia mientras que la Vicepresidenta participaba de un acto en Ensenada, provincia de Buenos Aires, y volvía a castigar los conceptos del presidente Fernández.

SEGUIR LEYENDO: