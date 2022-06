Luego de que Cristina Kirchner denunció un “festival de importaciones”, Daniel Scioli se reunirá con industriales

Scioli afirmó cuál será su principal ocupación de ahora en más: “La problemática de las pymes, también al área del conocimiento, a seguir industrializando la Argentina y al tema de la minería como sector para la generación de dólares” (Cristian Gastón Taylor)

Solo pasaron 24 horas de su discurso, sin embargo, las primeras acciones tras las palabras de Cristina Kirchner ya se pueden ver. La vicepresidente ‘arrojó una piedra al océano político’ al denunciar un ‘festival de importaciones’, y en poco tiempo las ondas comenzaron a generar su efecto. Es por eso que Daniel Scioli, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, se reunirá con industriales .

Así, el ex embajador en Brasil, comenzará su agenda oficial donde dialogará con dirigentes de organizaciones pymes y hasta otros funcionarios del Gobierno nacional. Las citas iniciarán a las 12.30 con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren; mientras que a las 15 se tiene previsto un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en la sede de la cartera agropecuaria, informaron fuentes oficiales.

Entrada la tarde, a las 16 horas, visitará la sede de la Confederación General Económica Argentina (Cgera), para luego reunirse, a las 19, con las autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Por último, a las 19.15, el ministro mantendrá un encuentro con la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Luego de la salida de Matías Kulfas, Cristina Kirchner hizo un fuerte discurso contra la evasión fiscal y la fuga de dólares, allí hizo referencia a que hay muy poco monitoreo sobre lo que hacen las empresas y apuntó contra el Banco Central (Franco Fafasuli)

De esta manera, Scioli buscará solucionar los problemas que evidenció la ex presidenta. Luego de la salida de Matías Kulfas, Cristina Kirchner hizo un fuerte discurso contra la evasión fiscal y la fuga de dólares, allí hizo referencia a que hay muy poco monitoreo sobre lo que hacen las empresas y apuntó contra el Banco Central que conduce Miguel Pesce y la Aduana, dependiente de la AFIP, cuya titular es Mercedes Marcó del Pont.

“ En el ranking de países evasores Argentina ocupa el tercer puesto. En nuestro país la recaudación representa el 28% del PBI cuando debería representar el 45% . Los primeros son Guyana y Chad. Segundo está Malta. Y el tercero es Argentina junto a Comoras, a Zambia, a Paquistán y no me acuerdo a qué otro país más. Junto a este podio de países evasores tenemos otro podio: en los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad”, disparó la dirigente del Frente de Todos.

Y continuó: “No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. En Argentina 600 empresas explican el 75% de las exportaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24 mil empresas. No es tan difícil controlar esto”, sentenció.

Daniel Scioli, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, se reunirá con industriales con el foco puesto en las importaciones

Por su parte, Scioli afirmó cuál será su principal ocupación de ahora en más: “ La problemática de las pymes, también al área del conocimiento, a seguir industrializando la Argentina y al tema de la minería como sector para la generación de dólares ”.

Al mismo tiempo, el ministro contó que se considera como un ‘productivista, un desarrollista’, al tiempo que rechazó que exista un cepo al dólar y puso como ejemplo de esto el volumen de importaciones que existe en la actualidad.

En diálogo con Télam, también opinó sobre el récord de importaciones y apuntó que responde a un contexto mundial de aumentos de precios de la energía y de los alimentos, pero que en el Gobierno están “muy atentos a maniobras especulativas por acumulación de stock o aprovechando la brecha cambiaria”.

“No hay cepo. En la actualidad las importaciones son el doble de lo que había en años anteriores. Por eso, el uso criterioso, óptimo, de las reservas, cómo el monitoreo permanentemente, me parecen un acto de responsabilidad”, afirmó Scioli.

SEGUIR LEYENDO: