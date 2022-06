Avión venezolano-iraní: el Gobierno relativiza la información que reveló Paraguay sobre el vínculo entre el piloto y Al-Quds

Alberto Fernandez y Anibal Fernandez

El gobierno de Alberto Fernández, que investiga el caso del avión venezolano detenido en Ezeiza desde hace 10 días, relativizó la información revelada ante la prensa por el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien aseguró que el gobierno de Mario Abdo Benítez tiene probado el vínculo entre uno de los cinco tripulantes iraníes, el piloto Gholamreza Ghasemi, y el grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán, Al-Quds. Al contrario, la Casa Rosada ratificó la vigencia de sus propios registros, que indican que se trata de una coincidencia de nombres fortuita.

“Se trata de una persona vinculada a Al-Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”, dijo esta mañana Aquino, el jefe del servicio de inteligencia paraguayo, en diálogo con la radio ABC Cardinal. Después, el ministro del Interior de ese país, Federico González, confirmó a Infobae la información, aunque aclaró que aún no fue transmitida formalmente al gobierno argentino. Se trata de un dato contradictorio con los resultados preliminares de la investigación que divulgó esta semana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que indican que Ghasemi no está vinculado con el grupo iraní, sino que tiene el mismo nombre de un miembro de esa organización.

En Balcarce 50 se mostraron desconfiados de la información transmitida por los funcionarios que responden al presidente Mario Abdo Benítez, la consideraron “rara”, y se mantuvieron firmes en la versión comunicada por Aníbal Fernández. “Parece medio chanta todo”, sostuvieron voceros del Gobierno.

Desde el Ministerio de Seguridad también exhibieron dudas sobre la veracidad de los datos, en particular porque no provendrían de los servicios paraguayos. “Aquino dice que sus fuentes son agencias aliadas, y en Paraguay no hay causa abierta. En lo que respecta a nuestro país, es la justicia argentina la que está haciendo las investigaciones”, repararon fuentes cercanas al titular de la cartera, y consideraron, a su vez, que los datos son “poco rigurosos”.

El avión varado en Ezeiza

Ante una consulta de Infobae, en el Gobierno dijeron que Paraguay aún no envió formalmente los antecedentes de Ghasemi. Pero el ministro del Interior del país vecino, Federico González, ratificó los dichos de su colega de Inteligencia en referencia a la evidencia sobre el piloto, descartando que se trate meramente de un homónimo. En tanto, el juez Federico Villena, que tiene a cargo el caso, ya mandó exhortos al exterior y espera esas respuestas para confirmar si existe un vínculo entre el tripulante y la fuerza iraní.

Como publicó Infobae, Ghasemi fue el CEO de Iranian Naft Airlines, y en su nombre participó de varios fórums en Teherán y otras capitales de Asia Central. Entre ellos el congreso de CAPA, la asociación de aerolíneas iraníes, que se realizó en Teherán el 24 y 25 de enero de 2016. En 2018, Ghasemi apareció piloteando el vuelo QFZ-9950 de Qeshm que, de acuerdo a fuentes de inteligencia occidentales citadas en varios informes de prensa internacional, Irán utilizó para “enviar sistemas de armamento a su aliado el Hezbollah de El Líbano”.

El avión de carga iraní, que hizo una escala en Damasco –Irán es un aliado estrecho del régimen de Basha al Assad- transportaba “componentes de armas, incluidos dispositivos para convertir misiles en armas guiadas de precisión en fábricas iraníes en Líbano”. En ese momento, la información proporcionada por los servicios de inteligencia indicaba que habían participado de las operaciones tres altos oficiales del IRGC: Ali Naghi Gol Parsta, Hamid Reza Pahlvani y Gholamreza Qhasemi. Por otra parte, Ghasemi es investigado en Paraguay porque también fue el piloto que transportó, el 13 de mayo pasado, una carga de cigarrillos entre Ciudad del Este y la isla de Aruba.

