El exabrupto de Martín Tetaz por el rechazo del oficialismo a tratar la reforma del Monotributo

El economista protestó por la imposibilidad de tratar la reforma del monotributo

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz tuvo un exabrupto este martes al referirse sobre el proyecto que busca modificar del régimen de monotributo y las trabas que el Frente de Todos pone para tratarlo en el Congreso. En ese sentido, el economista denunció que el oficialismo no respeta el reglamento, luego de una fuerte discusión que protagonizó con Carlos Heller en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Nosotros quisimos tratar la reforma del monotributo para mejorarle la vida a 3 millones de tipos que laburan y producen en Argentina. Bueno, el oficialismo no nos dejó tratarlo. A pesar de que lo hicimos por el reglamento. Hay un artículo del reglamento que es el 109 que dice cómo lo tenes que presentar. Se c... en el reglamento, se lo voy a decir en francés porque estoy caliente con este tema. Se pasan el reglamento por donde la espalda pierde su honroso nombre, digámoslo de esta manera. Los hijos... no lo quieren tratar” , aseguró durante una entrevista con Jonatan Viale, en radio Rivadavia.

Martín Tetaz, economista y diputado por Evolución Radical

El enojo de Tetaz se debe a que, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Heller, se notificó que la modificación del régimen de monotributo no sería incluida en el tratamiento del día. Según argumentaron desde el oficialismo, se debía a que el proyecto no contaba “con algo que habitualmente desde la oposición se reclama, la opinión de la Oficina de Presupuesto respecto del impacto fiscal que una medida de estas características tendría” ni tampoco un informe de la AFIP.

En ese sentido, el legislador radical denunció que su bloque no había participado de ningún acuerdo, que la agenda “fue impuesta” y consideró que los proyectos a considerar “no tienen que ver con los problemas de la gente”. “¿Cuál es el artículo del reglamento que le confiere a usted la facultad de no tratar un tema?”, interrogó a Heller, y reclamó que el artículo 109 del reglamento establece que “deben ser incluidos en el orden del día los temas que cuentan con el pedido de tres firmas de los miembros de la comisión”.

“El 109 lo que dice es que debe ser puesto en consideración, en ningún lado dice que debe ser puesto en la primera reunión”, respondió Heller. Tetaz leyó el artículo 109 y pidió que se ponga a votación “si la comisión quiere o no quiere considerar el tema”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diptuados, Carlos Heller (foto Adrián Escandar)

El cruce terminó con Tetaz retirándose del encuentro porque, según consideró, se estaba “violando el reglamento abiertamente” e informó que realizará una denuncia penal”. “Señor presidente, yo me retiro si no van a respetar mi derecho como legislador. Usted no puede pasarse el reglamento por donde se lo está pasando. Hay un reglamento, lo tiene que respetar, no puede hacer con el reglamento lo que usted quiere”, lanzó.

El proyecto de ley propone una categoría inicial para que nadie pague impuestos porque “el Estado debe apoyar y no castigar”. Además, promete beneficiar a 3 millones de emprendedores, comerciantes, profesionales y trabajadores de oficio.

“Tampoco pagará el impuesto nadie que facture menos que una canasta básica de una familia tipo, porque si el Estado les cobra impuestos a los pobres, profundiza la pobreza. Se aumenta el límite máximo del sistema simplificado para que sea similar a como fue pensado originariamente el Monotributo en 1998. El tope de facturación, además se establece en UVAs (144.000), para que siempre sea el mismo en términos reales”, argumentó Tetaz el pasado 7 de febrero cuando presentó la medida.

