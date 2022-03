El gobierno porteño acusó a miembros del MTR por el ataque al Congreso

Los incidentes frente al Congreso dejaron varios heridos, destrozos y detenidos

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, analizó los violentos incidentes ocurridos en el Congreso durante la tarde del jueves, que terminaron con cinco policías heridos, uno alcanzado por una bomba molotov, y solo una persona detenida.

“Asumo la responsabilidad plena del operativo para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque rápidamente lo pudieron encapsular y separar de los que estaban manifestando y evitar la lesión de las más de 15 mil personas que estaban en la plaza. Para lo malo, es verdad que no había vallas”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

En este sentido, reveló que fue decisión del Poder Ejecutivo nacional que no haya vallado para contener a los manifestantes. “ El gobierno nacional insiste en ordenar y exigir que no se pongan vallas tanto en Casa Rosada como en el Parlamento cuando hay este tipo de sesiones ”.

Durante todo el día, organizaciones de izquierda habían protestado frente al Congreso, pero apenas empezó la sesión, se desató la violencia

Asimismo, D’Alessandro admitió que se demoró en actuar antes los violentos. “La consecuencia de esto es que cuando hay más de 15 mil personas, entre ellas muchísimas mujeres y niños, cuando la policía tiene que actuar por un grupo de violentos lo que tiene que primar es que se vaya sobre los violentos y cesen los actos de violencia. Y no entrar generando una estampida que pueda traer ocasionado mayores problemas”, señaló.

El funcionario destacó la labor de los efectivos. “Los hombres y mujeres de la Policía de la Ciudad una vez más pusieron el cuerpo con mucho profesionalismo y fueron la barrera infranqueable entre el orden y el caos”, añadió.

El ministro porteño reveló que tiene identificados a cada uno de los violentos que arrojaron piedras y atacaron a los policías. “Los que generaron la violencia ayer eran del MTR. Están identificados, están filmados. Son los mismos que en diciembre de 2017 tiraron más de 10 toneladas de piedras al Congreso, que casi prenden fuego también a policías como lo hicieron ayer con bombas molotov ”, denunció.

D’Alessandro recordó que entre los violentos que protagonizaron aquella trágica jornada había “una persona que se hizo famoso tirando con un mortero, que fue detenido, que fue puesto a disposición de la justicia después de haber estado prófugo, y que le permitieron ser candidato”.

“No nos olvidemos que esa agrupación, el MTR, pudo actuar con esa impunidad y con esa violencia en ese momento porque diputados del kirchnerismo habían metido un amparo en la justicia para que la policía no actúe. Fueron los diputados del kirchnerismo los que volteaban las vallas en ese momento e increpaban a los policías. Entre ellos estaba (Horacio) Pietragalla, actualmente secretario de DDHH” , recordó.

D’Alessandro reiteró que desde el gobierno porteño no tolerarán este tipo de actuaciones. “Acá tenemos que definir si estamos del lado de los violentos o no estamos del lado de los violentos. No hay que caerle sobre el policía que ponen el cuerpo garantizando el desarrollo democrático de un país que es la labor parlamentaria. Te puede gustar o no, pero es parte del sistema democrático. Fueron ellos los que ayer garantizaron que esto se puede llevar adelante”, enfatizó.

“Lo que hay que terminar de definir es de qué lado se está. ¿Porqué no se puede pedir quiénes son los afiliados al MTR? Actuar con la tecnología y determinar quienes fueron. Están todos filmados. La fiscalía general de la ciudad ayer actuó de oficio. Están pidiendo las pruebas. Hay que ver quién financia a estos grupos”, reclamó y lanzó críticas sobre el gobierno nacional. “ No puede ser que una vez la violencia te sea funcional y estemos bien y ahora que no te es funcional te de pena ”.

Finalmente, D’Alessandro reveló que solo hay un detenido con cargos por daños, atentado y resistencia a la autoridad. “A mi me encantaría que la tipificación sea intento de homicidio. Una persona que tira una molotov, que tira media baldosa, tiene que representarse que puede matar a alguien. Acá hay un movimiento que tiene dirigentes que se tienen que hacer responsables por los daños que hacen y no es la primera vez”, concluyó.

En las últimas horas se conoció que el gobierno porteño deberá destinar casi 10 millones de pesos para reparar y reconstruir los daños que provocaron los manifestantes que ayer protagonizaron la violenta protesta frente al Palacio Legislativo donde se debatía en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que respalda la reestructuración de deuda con el FMI.

Hubo fuego, pedradas, y hasta arrojaron una bomba molotov contra un policía de la Ciudad

