Elecciones 2021: los movimientos sociales harán un fuerte despliegue en el conurbano para que voten quienes no lo hicieron en las PASO

Movilización durante la celebración de San Cayetano (Franco Fafasuli)

El dispositivo logístico promete ser impactante, cien mil militantes y casi veinte mil autos, utilitarios, camionetas y colectivos. El despliegue en el conurbano bonaerense, organizado por los movimientos sociales vinculados al Gobierno, está destinado no solo a la logística electoral -fiscales, viandas, reparto de boletas- sino también a facilitar el acceso a las urnas a los supuestos votantes del Frente de Todos que no fueron a sufragar en las elecciones PASO . El objetivo: dar vuelta el pésimo resultado electoral del 12 de septiembre.

Durante los últimos treinta días, integrantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estuvieron abocados a recorrer la provincia de Buenos Aires y golpear puertas para identificar a las personas que no fueron a votar en las últimas elecciones.

Una vez que entablaban un diálogo, los consultaban sobre las razones de la no concurrencia a las urnas. El relevamiento se volcó en planillas. Esa información fue la piedra angular para conformar un “padrón” de supuestos votantes peronistas que no sufragaron. Los motivos esgrimidos fueron varios: desencanto con la administración central y provincial; falta de trabajo, inflación, promesas incumplidas, el cumpleaños de la primera dama en Olivos en pleno aislamiento, ayuda social que no llegó, o planes a los que accedieron pero que no alcanzan.

El hipotético retorno de “la ola amarilla” a la Casa Rosada y la aplicación de sus “políticas neoliberales”, fue el principal argumento que utilizaron para buscar recuperar el compromiso ciudadano.

Sobre esa población se está trabajando en el día de hoy. En los municipios en que ya están armado los dispositivos de traslado, los militantes sociales sumarán su esfuerzo junto a los del intendente local. Donde no lo hay, lo armarán. El despliegue territorial es sobre unos 1.500 barrios populares.

El objetivo del despliegue de los movimientos sociales en el conurbano es facilitar el acceso a las urnas a los supuestos votantes del Frente de Todos que no fueron a sufragar en las elecciones PASO. (Maximiliano Luna)

El viernes, en sus redes sociales, Juan Grabois, el líder del MTE y el Frente Patria Grande lo expresó con todas las letras: “Quedan dos días para cada militante y simpatizante del Frente de Todos; quedan dos días para cada ciudadano consciente de que es su deber es frenar al macrismo y su colectora neo-videlistas Milei-Espert”.

A renglón seguido, el militante social, quizás el más “cristinista” de todos, siguió: “Quedan dos días. Porque además de votar al Frente de Todos con las dos manos, en el camino a la Escuela, tenés que llevar en cada mano a alguien que no haya ido a votar en las PASO . Tomate ese trabajo y tómatelo en serio, porque si esta gente obtiene la mayoría en el Congreso, va a entregar un pedazo más de este país al FMI, otro cacho de los derechos de los trabajadores a las grandes empresas y un nuevo trozo de derechos sociales al ajuste salvaje”.

La extensa proclama finalizaba pidiendo “un último esfuerzo”. Lo hacía con este razonamiento: “A mayor pensamiento crítico, mayor responsabilidad. La crítica no habilita una actitud cínica, nihilista, descafeinada sino un compromiso redoblado por nuestra opción política en los momentos de definiciones, así que ¡a buscar esos votos que faltaron y frenar a los que detrás de plumas de paloma o halcón esconden su corazón de buitre!”.

Verbos más, verbos menos, esos fueron los conceptos con los que se encontraban los “simpatizantes peronistas” que atendían a los golpeadores de puertas.

Juan Grabois: "En el camino a la escuela, tenés que llevar en cada mano a alguien que no haya ido a votar en las PASO" (Franco Fafasuli)

La Matanza fue el municipio más visitados. Es el quinto distrito electoral del país. El justicialismo reina desde 1983 y sus votos son esenciales para ganarle a Cambiemos en el territorio gobernado por Axel Kicillof, uno de los políticos que bajó el perfil en el tramo final de la campaña, quizás por los cuestionamientos a la política de seguridad que sufrió las dos últimas semanas.

Si bien la lista a diputados nacionales encabezada por Victoria Toloza Paz ganó en esa alcaldía, se perdieron más del 5% de los votos cosechados en las presidenciales que llevaron a la Casa Rosada a Alberto Fernández.

Solo en ese distrito habrá unos treinta mil activistas enrolados en las organizaciones populares dispuestos a cumplir con la consigna que propuso Grabois, aunque los líderes territoriales allí son otros: el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Emilio Pérsico, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y uno de los principales referentes del Movimiento Evita.

Pérsico y su compañera, la diputada provincial Patricia “La Colo” Cubría viven en la ciudad de Isidro Casanova. Lo mismo ocurre con Alderete quien también reside en uno de los distritos con mayores carencias del conurbano.

Sin embargo en la alcaldía más populosa del conurbano, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Evita, se moverán de manera autónoma. Están enfrentados a Fernando Espinoza, el jefe comunal.

Gustavo Gavotti

Tanta es la eversión con el ex presidente del PJ bonaerense que en las PASO se le sugirió a los integrantes de esos espacios votar en blanco en la categoría a concejales. El mismo pedido corre para este domingo. Espinoza bregó para bajar la lista corta que habían armado junto a las filiales locales de gremios como la UOM.

El viernes el edificio municipal, incluyendo la plaza central, amaneció vallado por la Policía Federal ante la hipotética probabilidad de que “La marcha de las Velas” en reclamo de justicia para Roberto Sabo, el kiosquero asesinado de cuatro balazos en Ramos Mejía, se desmadrara y derivara en incidentes. La multitudinaria manifestación fue respetuosa, pacífica y predominaban los carteles caseros solicitándole al jefe comunal “seguridad”.

En diálogo con Infobae, referentes de Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita se mostraban optimistas, a pesar de los reclamos por los últimos crímenes en el conurbano y la economía que no termina de arrancar, de “dar vuelta” el pésimo resultado electoral de septiembre.

Sin embargo, puertas adentro, reina la preocupación, y en alguno de ellos el desencanto y desconcierto .

En caso de perder las elecciones en manos de la oposición, creen que el gobierno de Fernández “se radicaliza”, opción que puede generar inestabilidad política; o acepta algunas de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo en los pagos de los vencimientos, lo que equivaldría a un ajuste, por ejemplo, en los planes sociales que manejan los movimientos sociales.

Los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada salieron a buscar votos para el Frente de Todos, realizaron actos en apoyo a Alberto Fernández y marcharán el 17 de noviembre para celebrar el Día de la Militancia

De hecho, la política del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta es reemplazar planes como el Potenciar Trabajo por empleo genuino.

Si bien hacia afuera suena bien, importantes dirigentes populares que cumplen funciones en varios ministerios del gabinete nacional, están convencido de que la propuesta no va a prosperar. No por inapropiada, sino porque la actividad económica no se reactivará en el corto plazo y racionar la ayuda social “puede ser un suicidio” (sic).

“Vamos a seguir apoyando a Alberto porque es la mejor opción”, explican los principales cuadros enrolados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y fundamentan: “Si pierde Alberto, gana Macri; y a Macri, Larreta, Vidal y compañía ya los conocemos y no los queremos, los combatimos”.

Más pensando en que se puede perder la elección que en ganarla, es que los movimientos sociales, junto a la unificada CGT, con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, ya organizaron una marcha para el 17 de noviembre. La excusa es celebrar el “Día de la Militancia”, pero en realidad será un apoyo explícito a la administración de Alberto Fernández y, según explican, el “relanzamiento” de la segunda etapa de su gobierno. La única duda es si en la marcha estará imbuida por la épica de haber dado vuelta un magro resultado electoral, o la tristeza de no haberlo conseguido y tratar que el mal trago pase rápido.

SEGUIR LEYENDO: