Pichetto también cuestionó el apoyo del Gobierno a Jones Huala: “Hay una visión ideológica de tolerar las ocupaciones de tierras”

Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, se sumó a los cuestionamientos de los dirigentes de Juntos por el Cambio tras la decisión del gobierno de intervenir a favor de la liberación de Facundo Jones Huala, el referente mapuche argentino que cumple una condena de nueve años en Chile por participar del incendio de una propiedad en el campo Pisu Pisue en 2013.

“Estoy tan sorprendido con Rafael Bielsa porque es un hombre experimentado. Acá hay una orden política, ese tipo de eventos no se puede llevar adelante por un embajador sin una orden política. Es la cancillería de Cafiero, y la visión ideológica del Gobierno, que viene tolerando las ocupaciones ilegales de tierra, actos de violencia, quemas, incendios, y actos terroristas”, señaló Pichetto en radio La Red, al referirse a la presencia de Bielsa en una audiencias judiciales en las que se definía el otorgamiento de la libertad condicional.

“Yo no comparto lo que hizo el embajador, es un hecho desorbitante ir a meterse en el ámbito de la justicia chilena. La orden tuvo que haber venido de alguna usina ideológica de este gobierno, que va a la deriva en materia de política internacional. Esta gente quiere generar un estado separado de la nación. No reconocen la bandera, el himno, las autoridades, hablan de un estado separado, separatista”, advirtió.

Y alertó que la decisión del gobierno, de convalidad actos violentos como el de Huala, “hay que empezar a mirarla desde otra óptica”. Describió al acusado como un “un delincuente y forajido” que si llega a ser liberado “su presencia va agigantar los problemas que hoy ocurren” en la Patagonia.

Pichetto, además, contó que Huala “empezó vendiendo artesanías en Bariloche y de repente pasó a tener una visión casi revolucionaria”, y recordó que “cometió delitos de incendios graves y ocupación de parcelas de campos”.

Al igual que Pichetto, otros dirigentes de la oposición calificaron de “vergonzosa” la presencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en la audiencia judicial. Una de las primeras en alzar la voz fue Patricia Bullirch, presidenta del PRO.

“Presidente: ¿usted sabe que hace poco incendió dos oficinas públicas en el sur argentino el movimiento que integra Jones Huala? Usted instruyó a nuestro embajador a defender a quien lidera la violencia. ¿En dónde quedó el Estado de Derecho y la paz de los ciudadanos?”, cuestionó la ex ministra de Seguridad a través de su cuenta personal de Twitter.

A su turno, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, también manifestó su malestar: “Lo de Rafael Bielsa es una vergüenza. El kirchnerismo, con su política exterior, nos aisló del mundo y ahora sale a defender a Jones Huala, un delincuente condenado en Chile”.

Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados, expresó: “La política exterior del gobierno nos aísla del mundo. Ahora abogan por la libertad condicional de un terrorista condenado en Chile. Una vergüenza”.

“No entiendo que nuestro gobierno abogue por quien utiliza la violencia, no reconoce el derecho argentino y pretende desconocer nuestra soberanía territorial”, consideró también el ex senador y presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

El ex embajador en Israel y Costa Rica, Mariano Caucino, se mostró crítico de la gestión diplomática de Bielsa, a raíz de su intervención el juicio de Huala. “El embajador argentino en Chile convertido en abogado defensor de quienes vulneran la soberanía nacional con proclamas secesionistas. Muy grave”, aseguró.

También se pronunció el ex secretario de Inteligencia y dirigente de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Toma: “La instrucción del gobierno para que nuestro embajador en Chile abogue por la libertad de un terrorista como Facundo Jones Huala es un acto de traición a la patria. Es propiciar a futuro más destruccion y violencia en nuestra Patagonia”.

Según publicó El Mercurio, el embajador Bielsa estuvo presente en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco. En el tiempo de su intervención, el diplomático utilizó su intervención para refutar “los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia General de Los Ríos, Don Hernán Valdebenito Castillo”, donde ocurrieron los delitos por los que está condenado el líder mapuche.

De manera oficial, el Gobierno justificó este tipo de acompañamiento ya que la asistencia consular a los argentinos privados de la libertad en el exterior es una actividad de rutina, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sin embargo, la presencia del embajador, superior jerárquico de la cónsul en Concepción -cuya asistencia normalmente debería haber sido suficiente- se debió a la delicadeza del caso y tuvo por objeto garantizar la regularidad del proceso. Pero además, Rafael Bielsa hizo uso de la palabra por invitación de las autoridades chilenas.

El diputado nacional de Chubut, Nacho Torres, anticipó que en conjunto con el bloque PRO de la Cámara baja convocará al canciller Santiago Cafiero “a fin de brindar explicaciones sobre las manifestaciones del Embajador Rafael Bielsa, en defensa del pedido de libertad condicional de Jones Huala”.

Jones Huala perteneció al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que se le atribuyen numerosos ataques incendiarios en la Patagonia. Fue en Chile donde avanzó una de esas causas hasta la condena: el incendio de un fundo habitado en Valdivia, en el año 2013; y una causa por tenencia de arma de guerra de fabricación artesanal.

El grupo de indígenas que acompañó a Huala en aquella incursión vandálica fue sometido a juicio oral por esos mismos delitos, pero los imputados fueron sobreseídos por falta de pruebas, a excepción de una machi (líder espiritual) condenada a seis meses de prisión en suspenso.

Tras el juicio, Jones Huala gozaba de prisión domiciliaria en Chile cuando se fugó por un paso no habilitado hacia la Argentina. Chile venía reclamando su extradición y finalmente fue concedida en marzo de 2018 por el juez subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva. Su fallo fue apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la extradición de Huala confirmando los fundamentos jurídicos del magistrado Villanueva.

En una entrevista radial de 2017, Facundo Jones Huala había confirmado su pertenencia a la RAM y aseguró que era “ una organización de autodefensa, no terrorista ”, que seguirá existiendo en la medida que no se resuelva la disputa territorial en la Patagonia. “Hace sabotajes a las empresas y no ataca vidas humanas”, sostuvo el detenido acerca de la agrupación política.

