Diego Santilli: “El kirchnerismo hará de todo para ganar, parece un bombardero B-52 tirando heladeras y lavarropas en la provincia”

El candidato por Juntos asegura que en el oficialismo están “bajando con todo”

Saluda a todo el que se le cruza con el puño, sonríe, asegura que está cansado pero contento con la campaña. Diego Santilli se prepara para un mes de recorridas por toda la provincia de Buenos Aires, quiere ampliar la ventaja con el Frente de Todos en las elecciones de medio término y se apoya en un discurso basado en los mismo pilares que en las PASO: educación, seguridad, economía.

Hipocondríaco, asegura que el estar trabajando durante toda la pandemia lo protegió de esa situación: “No tuve tiempo para darme cuenta, había que ponerle el cuerpo, ir a los hospitales a hablar con los policías” señala. Al término del acto del lanzamiento de campaña, y mientras toma agua y le pregunta a sus asesores si les pareció bien el discurso, el candidato a diputado por Juntos en la provincia de Buenos Aires habló con Infobae sobre la relación con Facundo Manes, la campaña, el kirchnerismo versus el peronismo y la Cámara de Diputados de la que formará parte a partir del 10 de diciembre.

¿Cómo entiende que será esta campaña de cara al 14 de noviembre?

Los votos son de la gente, y la gente tomó una decisión. La sociedad dijo basta a un montón de cosas, a los problemas de la inseguridad, de la educación, de la salud, del trabajo, dijeron basta y hay un nuevo rumbo. Ahí está la esperanza que veo en la gente. Hay un camino y ese camino es el que ya no le contas un relato a la gente, se cayó el relato, ya no va más la improvisación, el parche, el no rumbo. La sociedad pide que le digas cómo, cuándo, por qué, de qué manera lo vas a hacer. Creo que en esta etapa esos valores compartidos entre lo que representa el espacio de Facundo y el de nosotros, todo el espacio combinado, nos hace compartir valores, nos sostiene un proyecto adelante común y sostiene la diversidad que eso es otro de los ingredientes que le agregamos que es la unidad en la diversidad.

El Frente de Todos también busca mostrar unidad en la diversidad. Así ganó en 2019.

No, yo creo que pudo haber ganado en 2019, pero se olvidó de la sustancia, del fondo que es enfrentar los problemas estructurales de los argentinos. Estar unidos y diversos para qué y eso es lo que esta elección marca un quiebre en la sociedad argentina en términos de no hay más relato. No importa si están todos juntos o amontonados, no sirve, es para qué están y es para que me den más trabajo, para que terminen con la inseguridad, para que mis hijos estén en las escuelas; y este gobierno le pegó a todo eso. Esa es la clave de la cuestión y el Gobierno no lo entendió.

Santilli se apoya en un discurso basado en los mismo pilares que en las PASO: educación, seguridad, economía

¿Hoy sigue sin entenderlo?

No lo entendió porque Daniel Gollian -ex ministro de Salud de la provincia y candidato a diputado por el oficialismo- dice “si le hubieran puesto más platita” es no entenderlo. No es un problema de platita porque la gente está hablando de algo mucho más profundo. Vos caminas y la gente te dice que no pueden contratar a alguien porque la industria del juicio la está matando, las cargas los impuestos me están matando, 167 impuestos tiene que pagar un pyme que conlleva además la burocracia, es profundo el reclamo.

¿Notan que el gobierno está con mayor presencia en la campaña en la provincia?

Con mucha fuerza, está tirando todo lo que tiene, van a hacer de todo para ganar, parecen aviones B-52 -bombarderos de la Segunda Guerra Mundial- porque llueve de todo, heladera, colchones, lavarropas, pero es una falta de respeto a la gente, es subestimar a los votantes una vez más.

¿El votante entendió ese axioma de dame lo que quieras pero voto lo que quiero?

No lo sé, no soy el que lo tiene que interpretar, pero lo que a mi me dicen es que quieren que le demuestren que esto es sustentable, que esto sigue, cómo vas a generar trabajo. Hay 28 millones de argentinos con posibilidades de tener trabajo ¿sólo 5 millones en el sector privado?

Santilli se prepara para un mes de recorridas por toda la provincia de Buenos Aires

¿Cómo se pelea a eso de “el kirchnerismo está bajando con todo en la provincia”?

Con la gente. Nosotros con la gente y ellos con los recursos. No hay espacio para la vieja política, para subestimar a la sociedad, y dar todas esas cosas es una falta de respeto.

En tu discurso apuntaste contra la jubilación anticipada para aquellos que tienen aportes y el oficialismo os acusa de impulsar proyectos de ley flexibilizadores del trabajo (por el proyecto del cambio del modelo de indemnización).

La Argentina necesita una nueva política de Estado edificada en 4 pilares: consenso fiscal, laboral, desarrollo federal y reglas de juego clara. Ahí está la clave. El consenso fiscal apunta a los 1167 impuestos que además de las cargas fiscales.

Pero durante la gestión Cambiemos se hizo un consenso fiscal y fracasó.

Este gobierno la mató. Había una ley que empezó a bajar los impuestos y este gobierno la paró y salió para otro lado.

Graciela Ocaña, Diego Santilli y Facundo Manes

¿Cuánto del estado de situación de la economía de la provincia es por la pandemia y cuánto por la gestión?

Creo que hay mala gestión, no está, no se nota. A todas las provincias nos agarró la pandemia,, pero hay provincias que gestionaron bien. Hay provincias que tienen una vacunación donde tenes tu turno, tu tiempo, ves los indicadores de la Ciudad que tiene el 64% con doble dosis, como testeaste, cómo cuidaste a la gente, cómo trabajaste con el comerciante para que levante las persianas, cómo dialogaste con todos los sectores, cómo ayudaste a cada una de las actividades; mientras que en la provincia de Buenos Aires fue todo distinto, era cerremos la Ciudad para que la provincia no se mueva, es una cosa nunca vista. Pero no sólo lo nuestro, Córdoba, San Juan, Mendoza, Corrientes, y dentro de la provincia de Buenos Aires el trabajo que hizo el intendente de Mar del Plata Montenegro que bajó la desocupación de 26 puntos a 9,2 puntos. Lo mismo pasó en Olavarría, Chacabuco, Tandil, son personas que tienen gestión. Por supuesto que la pandemia nos afectó a todos pero el punto es cómo trabajó cada uno por sus ciudadanos.

Usted ganó en el conurbano y en las cabeceras de los distritos y Facundo Manes en el interior de la provincia ¿La campaña va a ser en que cada uno vuelva a los lugares en donde es fuerte?

Vamos a enfrentar a todo el poder del peronismo y el kirchnerismo direccionado, más que nada del kirchnerismo.

¿Diferencia el peronismo del kirchnerismo?

Sí, por eso del kirchnerismo, orientado a ganar la provincia de Buenos Aires a cualquier precio. Lo que requiere de nosotros es que nos ampliemos, que Facundo recorra 15 municipios, que yo recorra otros 15 y que nos juntemos en el 16 porque sino no llegamos.

¿Van a participar las figuras de los partidos?

Sí, por su puesto, Maximiliano Abad (presidente de la UCR en la provincia), Gustavo Posse, todos.

¿Mauricio Macri va a participar de la campaña en la provincia?

Sí, seguramente. Nos acompañó estuvo en 3 de Febrero, en Punta Alta, en Capitán Sarmiento, pero también va a participar Lilita Carrió, Patricia Bullrich y obviamente Horacio Rodríguez Larreta.

¿Cómo observa que será la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre?

Yo hice 22 proyectos de ley orientados a la seguridad, la educación y el trabajo. Ahí es donde voy a poner el cuerpo porque si sancionas el Código Penal, la cosa puede empezar a cambiar.

En su discurso también propone aumentar las penas. ¿Entiende que la política punitiva y de incremento de penas es la solución?

Es una combinación. No es sólo la pena, porque si nos quedamos en la pena puede ser que tenga razón ese sector que dice que aumentar las penas no sirve, pero es eso más policías en la calle de decisión política de vivir en paz, de código procesal penal, para que no entren por una puerta y salgan por la otra. Y lo que dije en el discurso, los países que son seguros son los que se detiene a los delincuentes y cumplen la condena, no puede ser que un violador, un asesino, un ladrón a mano armada hace un curso y le dan la mitad de la condena. Estoy hablando de delitos violentos.

La causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan en donde llamaron a indagatoria a Mauricio Macri ¿lo lee como parte de la campaña o del accionar de la justicia?

La verdad es que vos ves un llamado a indagatoria, en el medio de la campaña, cuando Macri está afuera, tiene olor a política.

"La grieta no nos ha resuelto los problemas y hay que salir por arriba y buscar consensos", indicó Santilli

¿Cree que va a haber más de eso?

Espero que no. No me habrás escuchado a mi hacer agresiones personales, no es mi estilo y creo que los argentinos están cansado de eso

¿Cómo se hace cuando hay un discurso cancelatorio del otro cuando un sector dice Mauricio Macri es el límite y el otro dice Cristina Kirchner es el límite? ¿Cómo va a ser su relación con Máximo Kirchner?

El parlamento es el lugar de la democracia donde se busca consensos y acuerdos. ¿Qué tipo de consenso es lanzar una sesión especial para tratar solo los proyectos que vos queres? ¿eso es consenso o imposición? La oposición no tiene que trabajar para buscar el quórum es el oficialismo y cuando sos oficialismo y tenes la vocación de discutir y consensuar lo hablas antes.

¿Pero cree que hay un límite? ¿Hay una política cancelatoria?

La grieta no nos ha resuelto los problemas y hay que salir por arriba y buscar consensos, pero el que tiene la responsabilidad de buscarlo son los que conducen, de ahí debe partir la búsqueda del diálogo.

Si son primera minoría en Diputados ¿va a impulsar discutir la presidencia de la Cámara?

Son temas de la Cámara de Diputados, no de la gente. La gente está muy angustiada, esa discusión es para el parlamento, los que nos están escuchando nos están pidiendo otros temas, que ven que nos peleamos por el poder en vez de pelear por resolver los problemas de la gente.





