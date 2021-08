Esteban Bullrich viajó a Misiones para hacer campaña por Martín Goerling

Esteban Bullrich y Martin Goerling

Esteban Bullrich está apartado de la actividad política diaria ya que lleva adelante una pelea contra una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que lo va desmejorando y que hoy casi le imposibilita hablar. Sin embargo, decidió apoyar a su amigo y precandidado a diputado nacional de Juntos por el Cambio en Misiones, Martín Goerling, y viajó a la provincia para hacer campaña.

“Lo que perdimos en términos educativos durante la pandemia es incalculable y recuperarlo tiene que ser una prioridad. Preocupados por la salud de los chicos, nunca se tuvo en cuenta el perjuicio real en su formación y su socialización. Se debió ser más prudente y ponderar los riesgos. Ahora, a dedicarse a solucionarlo”, afirmó el senador.

Bullrich y Goerling visitaron la Escuela Bachillerato Polivalente N° 23 de Iguazú, donde conversaron con docentes, alumnos y la comunidad educativa y abordaron cuestiones vinculadas con la recuperación del tiempo perdido en los colegios durante la pandemia y el futuro de la política educativa.

Bullrich llegó de Buenos Aires acompañado por el senador misionero Humberto Schiavoni y por el candidato a diputado por la Capital Federal, Pablo Walter. Y, aunque la enfermedad le dificulta muchísimo el habla, expuso frente a un grupo de vecinos: “Todos los problemas son problemas de educación y hoy nuestro país está en un momento crítico. No porque no haya maestros con vocación, que los hay, sino porque todo el sistema está armado para que parezca que se enseña y que los chicos parezca que aprenden. Miremos el problema de frente, sincerémonos y vamos a empezar a encontrar soluciones”.

“Lo que perdimos en términos educativos durante la pandemia es incalculable", dijo el senador del PRO

El ex ministro de Educación es un referente de Juntos por el Cambio y se transformó en un personaje que trascendió la grieta entre el PRO y el kirchnerismo cuando reveló que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca células nerviosas. La persona que la padece pierde fuerza, lo que no le permite caminar, tenerse en pie y hasta perder el habla. En su momento, Bullrich agradeció públicamente las palabras de apoyo que recibió de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de un llamado privado.

“Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas”, dijo el senador a fines de abril cuando anunció que padecía de ELA.

Fuentes cercanas al senador explicaron que la decisión de viajar la tomó porque “es amigo personal de Goerling”, y aclararon que es “el único viaje que va a hacer Esteban” en la campaña porque ya presenta varias dificultades motrices.

Según explica la prensa local, Goerling es uno de los referentes políticos de Misiones dentro del PRO y es una de las voces más fuerte respecto a la “necesidad” de volver a habilitar el Puente internacional Tancredo Neves con el fin de que el intercambio de bienes y personas vuelva a cierta normalidad y apuntale la reactivación económica.

La lista que lleva al precandidato para la Cámara de Diputados también cuenta con el apoyo de la titular del PRO, Patricia Bullrich. Goerling tiene un discurso similar al que pregona la ex ministra de Seguridad de la Nación ya que asegura que su intención es la de llegar al Congreso “para ponerle un freno a los kirchneristas”.

