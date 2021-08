La fiesta en Olivos generó dudas sobre el control que hace la Casa Militar de los ingresos a la residencia

La fiesta de cumpleaños de la pareja del Presidente cuestionó el control de la Casa Militar

Las imágenes de la fiesta en Olivos por el cumpleaños de la Pirmera dama comenzaron a derivar en cuestionamientos entre distintos funcionarios civiles, militares y policiales que trabajan en la Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente.

El organismo actualmente a cargo del Coronel Alejandro Guglielmi es responsable -entre otras tareas- de la seguridad primaria del Presidente de la Nación y su núcleo familiar o conviviente. Esto incluye el control de acceso a los recintos presidenciales (Casa de Gobierno, Olivos, Chapadmalal y cualquier otro lugar en el que se haga presente el primer mandatario).

Alberto Fernández empoderó al Comisario Mayor Rolando Goicochea -actual jefe de la Superintendencia de Seguridad Presidencial de la PFA- para que sea quien maneje con libertad de criterio la seguridad interna y externa de Olivos.

Goicochea trabó relación con Alberto Fernández cuando éste era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y el trato laboral mutó en una amistad personal estrecha . Si bien en lo formal el oficial superior de la PFA debe reportar al jefe de la Casa Militar, su relación con el primer mandatario lo exime de algunas formalidades.

La foto que dejó al descubierto lo que ocurría en Olivos durante la cuarentena estricta

En contrapartida a esta sólida amistad, el Coronel Guglielmi viene de ser “Segundo Jefe” de la Casa Militar durante la gestión de Mauricio Macri bajo las órdenes del General José Luis Yofre. No obstante mediante decreto 337/2020 Alberto Fernández lo promovió al cargo superior el 5 de abril de 2020, porque la impecable foja de servicios del militar jugó a su favor.

Luego del caos desatado durante las exequias de Diego Maradona, Guglielmi presentó su renuncia (al cargo político y no a su carrera militar) Alberto Fernández en persona lo eximió de responsabilidad reiterándole su confianza.

Ahora la situación está a punto de cambiar y -paradójicamente- solo por el hecho de haberse cumplido desde el organismo oficial con el adecuado asentamiento de la totalidad de las visitas que funcionarios y particulares realizaron a Olivos durante la actual gestión.

“ Guglielmi aún no ha sido desplazado del cargo pero el día a día está en manos del Jefe de Operaciones Capitán de Fragata Gonzalo Gordillo . Todo el personal de la Casa Militar está sufriendo un trato que no creemos merecer y que incluye muchas veces comentarios despectivos o referentes a falta de lealtad, cuando en realidad es todo lo contrario. Cumplimos nuestra tarea en forma totalmente independiente del signo político que tenga el Presidente, nuestra lealtad es al cargo, al figura presidencial”, explicó a Infobae un oficial que allí trabaja.

El Regimiento de Granaderos trabaja en coordinación con la Casa Militar

Pasando por alto la dependencia a la Secretaria General de la Presidencia que tiene la Casa Militar, desde el ala kirchnerista se propone reemplazar a Guglielmi por el actual Gerente de Seguridad de la Casa de la Moneda, teniente coronel Agustín Rodríguez. El militar ya cumplió funciones en la seguridad presidencial durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner y no ha sido promovido al grado de coronel en virtud de estar pendiente de resolución una causa penal en la que se investigan irregularidades en la rendición de gastos por aproximadamente dos millones de pesos ocurridas durante su paso por la Casa Militar.

“El Presidente tiene que entender que no puede hacer cualquier cosa. Salir a la calle manejando su propio auto puede ser muy simpático, pero no es admisible y ni que hablar de habilitar el ingreso a su casa a personas que no son previamente chequeadas por nosotros”, sostienen los militares más apegados a las normas.

Fuentes del Ejército Argentino consultadas por Infobae, se desentendieron rápidamente del tema al indicar que “la institución solo se ocupa de acercar los legajos de los oficiales propuestos pero no tiene injerencia en la elección del personal. En la Casa Militar hay personal en actividad de las tres fuerzas y de varias jerarquías, tanto oficiales como suboficiales”.

Durante el velatorio de Diego Maradona las previsiones de seguridad de la Casa Militar se vieron desbordadas

Qué es la Casa Militar

Con más de 100 años de existencia, la Casa Militar es una estructura mixta, civil y militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que tiene a su cargo todo lo relativo a la protección del Presidente de la Nación y de sus familiares directos.

Para ello, provee personal, medios y coordinación con fuerzas de seguridad federales y provinciales destinados a cubrir la seguridad de Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y cualquier otra locación en la que el Presidente o miembros de la familia presidencial residan transitoriamente.

Subsidiariamente es la encargada de coordinar con el Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín las cuestiones de ceremonial y protocolo que requieran la presencia de estos efectivos militares. Toda la logística relativa a los desplazamientos -especialmente los aéreos- del Presidente y sus comitivas como así también todo el servicio de comunicaciones de la sede gubernamental y de Olivos son competencia de este organismo.

“Siempre fue un organismo de prestigio. Los jefes fueron elegidos por méritos profesionales y no por amiguismo político”, recordó un ex jefe del organismo. “No tenemos obviamente información concreta sobre lo que pasará pero en los próximos días deberá definirse la situación de nuestro jefe y su plana mayor ya que en el actual estado de incertidumbre la tarea que tenemos que llevar adelante todos los días se complica bastante”, concluyó.

