Nicolás Kreplak: “Venimos controlando la variante Delta”

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que en la Argentina “se está controlando la variante Delta” y que ese fenómeno se debe en gran parte a la tarea de control y restricciones realizadas en los puntos de ingresos al país de personas procedentes del exterior.

“Por ahora venimos controlando la Delta. Primero porque hay un trabajo muy fuerte en el ingreso al país, que es el trabajo que había que hacer para poder avanzar mucho con la vacunación. En la próxima semana creo que vamos a tener récord de vacunados en la provincia en un día. Se está haciendo bien el trabajo para evitar que ingrese la Delta o que ingrese lo más lento posible”, afirmó el funcionario bonaerense, en declaraciones a Destape Radio.

A su vez, Kreplak advirtió que uno de los factores que puede haber influido en el freno de la circulación comunitaria de la Delta en el país estuvo relacionado al tipo de variantes de coronavirus que se establecieron en Sudamérica.

“Hay dos cosas en el mundo que todavía no podemos explicar exactamente por qué suceden. Las variantes Manaos y Andina, que son las que ocupan el 80 por ciento de las variantes circulantes en la Provincia, no son variantes predominantes en el hemisferio Norte. Allí, quedó afianzada la variante británica, que en la Argentina fue reemplazada rapidísimo por las variantes sudamericanas. Y la Delta produjo una tercera ola en los países que tenían predominancia de la variante británica. En el hemisferio Sur eso no sucedió”, dijo.

Y completó: “Puede que en Sudamérica termine sucediendo, todavía no sabemos, pero hace dos meses que está circulando la Delta en América del Sur y no produjo lo que pasó en América del Norte y en Europa en cuatro semanas ”.

Imagen de archivo. Por el momento, la variante Delta golpeó con mucha más fuerza en el hemisferio Norte (EFE/ Luis Ángel González/Archivo)

Por el momento, la variante Delta no llegó a propagarse a niveles de preocupación en la Argentina. La provincia más amenazada es Córdoba, que registró tres nuevos casos durante el fin de semana y ya acumula 40 positivos con esa variante. Según indicaron las autoridades sanitarias, todos los casos están vinculados a un viajero que regresó de Perú y no cumplió con el protocolo de aislamiento necesario para evitar contagios.

Por otro lado, Kreplak celebró la caída de casos positivos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires. “Fue la decimosegunda semana consecutiva de descensos de casos. E incluso, veníamos bajando un 8 por ciento promedio en cada semana y en esta última, la baja de positivos fue de un 22 por ciento. Logramos sobrepasar el piso de casos de 2021, que había sido alcanzado en febrero”, aseguró.

El titular de salud en la provincia celebró que la mayoría de la población argentina todavía toma los recaudos necesarios para evitar la mayor parte de contagios y reconoció que es entendible una flexibilización de los cuidados, en sintonía con el avance del proceso de vacunación. Además, descartó por el momento que la Provincia de Buenos Aires analice la implementación de un pase sanitario para acceder a locales comerciales o a eventos.

En tanto, Kreplak también se mostró optimista en el comienzo de vacunación a los menores de 18 años sin comorbilidades y vaticinó que la aplicación de las dosis para ese grupo etario estaría comenzando en el mes de septiembre.

“Nosotros no tenemos vacunas para aplicar a menores de 18 años. Estamos esperando que nos lleguen vacunas de Pfizer que podemos empezar a utilizar con menores de 18 sanos. Empezarían a llegar en septiembre. A partir de ahí podríamos empezar a plantear una estrategia de vacunación a los menores de 18 sin comorbilidades”, afirmó.

La Argentina espera la llegada de dosis de la vacuna Pfizer para aplicar a los menores de 18 años sin comorbilidades (Getty Images)

“Yo soy de la idea de que hay que vacunar a todos. No en todos los países se coincide en vacunar a los menores de 18 sanos. Yo creo que hay que vacunarlos porque se produce menos riesgo. Las vacunas son muy seguras y hay que reducir la cantidad de virus circulante en la población porque también afecta a los mayores”, completó el ministro, que se mostró expectante con la aprobación de la vacuna Sinopharm para los menores de edad.

En tanto, el funcionario bonaerense también hizo referencia a la polémica foto de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, durante el festejo de cumpleaños de la Primera Dama en plena cuarentena por la primera ola de coronavirus, en julio de 2020.

“Creo que está todo dicho respecto de eso, que fue un descuido. Lo que a mí me preocupa es que todavía sea un tema tan presente en la discusión pública. Creo que no es un tema que hable sobre los intereses de la sociedad en materia general, tendríamos que hablar de la pandemia, el trabajo, economía, la educación, de cosas muy importantes que hay que discutir en la campaña. Hay veces que discutir estas cosas es una buena forma de no discutir sobre el proyecto de país. Sobre eso nosotros tenemos mucho para decir y queremos discutir”, reflexionó.

