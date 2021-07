Exclusivo: qué dice el “Compromiso ético” que aprobará Juntos por el Cambio como un pacto de no agresión que deberán firmar sus candidatos

La mesa nacional de Juntos por el Cambio aprobará el "Compromiso ético" para que firmen sus candidatos

El “reglamento de no agresión” o “manual de convivencia” de Juntos por el Cambio se llama “Compromiso ético” y el primero de sus diez puntos, que anticipa Infobae en forma exclusiva, es exactamente el que exigió Elisa Carrió en medio de su pelea con Facundo Manes para evitar que los candidatos de la coalición falten a la verdad: “No mentiré ni mantendré reservas respecto de mis propias ideas o de las acciones que proyecto para el caso de resultar elegido. Me comprometo a la verdad, que tiene valor por sí misma y es fuente de toda confianza”, sostiene el documento.

Entre las reglas de juego limpio, antes y después de las elecciones, uno de los puntos que más llama la atención es el octavo porque está vinculado con una práctica habitual en todos los partidos, como la ruptura de los legisladores con la fuerza por la cual fueron elegidos y su pase a otra bancada: “Permaneceré en el bloque de Juntos por el Cambio hasta el final de mi mandato”, es la promesa que deberán firmar los candidatos de JXC.

La idea de un reglamento interno para fijar reglas de juego antes de las PASO y evitar así las peleas en la campaña electoral fue propuesta por la titular del PRO, Patricia Bullrich a sus colegas de la conducción de Juntos por el Cambio en el Zoom que mantuvieron hace quince días.

La jefa del PRO se comprometió a redactar un borrador y pasárselo a sus pares de la UCR y de la CC para que lo corrigieran, y todos acordaron debatir el texto y aprobarlo en el siguiente encuentro virtual, previsto para este lunes 2 de agosto. Sin embargo, hace 24 horas decidieron postergar el nuevo Zoom hasta el lunes 9 porque no habían terminado de corregir el documento. Aun así, coincidieron en difundir el reglamento en algunos medios este sábado. Todo cambió luego de que Carrió, en una entrevista con Infobae, volvió a criticar a Manes y reveló que le iniciará un juicio por haber mentido.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, los impulsores del "Compromiso ético" de JxC

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, enfurecido por lo que dijo la fundadora de la Coalición Cívica, pidió una reunión de urgencia de la cúpula opositora para este lunes y pidió frenar la difusión del “reglamento de no agresión”. Fue durante un agitado chat por WhatsApp que mantuvo esta mañana con sus pares del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, quien defendió a Carrió.

El “Compromiso ético” que aprobarían este lunes tiene la siguiente introducción: “Los candidatos de Juntos por el Cambio -cualquiera sea la denominación que la coalición adopte en cada jurisdicción- defienden y sostienen los principios y valores republicanos y democráticos de gobierno, así como el sistema federal, la libertad individual, la libertad de prensa y la libertad religiosa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y a todos los derechos, deberes y garantías enunciados en la Constitución Nacional, el valor del trabajo y del esfuerzo personal, la defensa de los honestos contra las acciones de quienes delinquen, la educación como forma de promoción social, la división de poderes, la independencia de los órganos encargados de administrar justicia y de los organismos de control, la publicidad de los actos de gobierno, la igualdad ante la ley, la rotación de las funciones ejecutivas, la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

A continuación, el texto consensuado por los tres jefes partidarios de Juntos por el Cambio enumera los puntos que los candidatos deberán comprometerse a cumplir. Luego de la primera promesa, que establece “no mentir”, se incluyen las siguientes:

2. Transmitiré con claridad mis ideas e iniciativas, expondré las dificultades que desde mi punto de vista existan para llevarlas a cabo y explicaré correctamente por qué considero que el público, según mi criterio, debe preferir mi lista a la de otros candidatos de la coalición o de otros partidos.

María Eugenia Vidal y Elisa Carrió, en una recorrida de campaña

3. Actuaré y me expresaré en todo momento con respeto y lealtad respecto de mis oponentes internos y del público. No me referiré a ellos con criterios discriminatorios de cualquier tipo, sean de carácter religioso, étnico, de edad, sexual, orientación sexual, identidad de género o pertenencia social. Tampoco promoveré ni me involucraré con ellos en rencillas innecesarias que pudieran afectar el prestigio de nuestra fuerza.

4. En los debates, escucharé los argumentos de mi oponente interno, estableceré con él un diálogo sincero y democrático, sin trampas y centrado en el respeto mutuo; valoraré su contribución a la política y le facilitaré las posibilidades de expresarse, sin intentar bloquear o interrumpir sus explicaciones.

5. No utilizaré ni instigaré a la utilización de las redes sociales de manera agraviante o desleal ni propiciaré que otros lo hagan por mí respecto de mis oponentes, sea con identidad propia o con personalidad fingida u oculta.

Facundo Manes comenzó su campaña en Salto, la ciudad que lo vio crecer

6. Procederé con honestidad en la fiscalización de las elecciones, cuidaré y haré cuidar el voto de mi oponente interno tanto como el de mi propia lista.

7. No estableceré acuerdos con personas de otros partidos políticos a fin de obtener ventajas sobre mi oponente interno.

8. Honraré el compromiso con mi partido, por cuya lista aspiro a ser elegido. En caso de acceder al cargo para el que me presento, permaneceré en el bloque de Juntos por el Cambio hasta el final de mi mandato y cumpliré con su plataforma.

9. Una vez definidos los resultados formalmente, los aceptaré con grandeza de espíritu y unificaré esfuerzos con quien fue mi oponente interno para el triunfo de nuestra coalición.

10. Cumpliré, antes y después de la elección, con la letra y el espíritu que figura en el enunciado de este compromiso, sus principios y valores.

