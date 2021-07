Eduardo Duhalde recordó la insólita manera en la que le ofrecieron a Carlos Reutemann ser candidato a gobernador de Santa Fe en 1991

Eduardo Duhalde recordó la insólita manera en la que le ofrecieron a Carlos Reutemann ser candidato a gobernador de Santa Fe (TN)

De la mano de la llegada de Carlos Menem a la presidencia, Carlos Reutemann se transformó, junto con Ramón “Palito” Ortega, en uno de los embajadores de una nueva corriente de políticos argentinos. Ante el descreimiento generalizado sobre la dirigencia política en general, en los ’90 se recurrió a celebridades “no contaminadas” para ocupar cargos públicos en el país.

La actividad política de Reutemann comenzó en el Partido Justicialista, cuando fue elegido gobernador de la provincia de Santa Fe por el período 1991-1995. Este miércoles, instantes después de que se conociera la noticia de la muerte del ex piloto de Fórmula 1, el ex presidente Eduardo Duhalde aseguró haber sido él quien le abrió las puertas a “Lole” en la política y recordó la insólita manera en la que se enteró de que sería candidato a ocupar el cargo más importante de la provincia.

“ Yo le decía a Carlos Menem: ‘¿Qué es de la vida de Lole? Sería un buen gobernador’ . Él me dijo ‘tenés razón’, pero no lo podíamos ubicar”, contó Duhalde en diálogo con TN. Por ese motivo, él mismo viajó a Santa Fe para encontrarlo y hacerle el ofrecimiento formal para ser candidato a gobernador en las elecciones legislativas que se realizarían el 10 de diciembre de 1991.

“ Allí me encuentro con un periodista. Me preguntó qué estaba haciendo en Santa Fe y le dije: ‘Mire, estoy buscando a Lole porque creo que puede ser un buen gobernador para la provincia’ . Así, de una. Un rato después (Reutemann) fue a un lugar a comprar naranjas y una señora le dijo: ‘¿Así que usted va a ser gobernador?’ Él le respondió: ‘Señora, ¿qué bicho le ha picado?’ El periodista con el que había hablado era de la radio más escuchada, todo el mundo quería ver a Reutemann… Así surge su historia como gobernador”.

Eduardo Duhalde y Carlos Reutemann (NA)

Según su testimonio, Reutemann no dudó en aceptar la propuesta: “Dijo que sí y la gente empezó a pedirlo. Se contactó con nosotros después de enterarse por la radio y empezamos a conversar. Era una persona que se llevaba bien con todo el mundo. El tema partidario era secundario, él se llevaba bien con todos porque era una persona de buen trato. Serio pero con valores de amistad y respeto, que buscaba el consenso”.

Durante la segunda mitad de la década del ’90 se consolidó como el hombre con mayor fuerza dentro de su provincia. Su apadrinado, Jorge Obeid, era el gobernador de la provincia, mientras él, en sus primeros cuatro años como senador, se regodeaba en haber mantenido políticas acordes con las del gobierno nacional en su momento respecto a las privatizaciones y reformas del Estado, y en haber “limpiado” la imagen del manejo de las cuentas públicas de la provincia. Dos años antes de cumplir sus seis años como senador, “Lole” renunció a su banca para iniciar su segundo mandato en la gobernación santafesina.

Sin embargo, en esa ocasión sufrió un revés en la gestión política que al día de hoy sigue siendo recordado por todos los ciudadanos de la provincia: las famosas inundaciones de 2003. Entre el 29 de abril y el 3 de mayo, incesantes y terribles tormentas provocaron el desborde del cauce bajo del Río Salado y las consecuencias resumieron el desastre ocasionado: de acuerdo a datos oficiales, hubo 23 personas fallecidas y el Ministerio de Salud provincial informó que, solo en las ciudades de Santa Fe capital, Recreo y Monte Vera, se crearon 475 centros de evacuación que alojaron a más de 62.500 personas.

De cara a las elecciones generales de 2003, Reutemann tuvo ante sí la posibilidad más clara para poder convertirse en el nuevo presidente de la Argentina. Su nombre ya había surgido como candidato a ocupar el sillón de Rivadavia en otras tres ocasiones pero no había una oportunidad más clara que esta. Ya había estallado la crisis socio-económica de finales de 2001, ya habían pasado los cinco presidentes interinos en 11 días y las encuestas lo ubicaban como el gran candidato respaldado por el entonces mandatario Duhalde para derrotar a Menem, con más de un 40% de los votos. En una reunión que “Lole” mantuvo con el propio Duhalde en julio de 2002, este le ofreció de manera formal la candidatura, pero el santafesino decidió declinar la propuesta por cuarta vez en su carrera.

Reutemann dio sus primeros pasos en la política como gobernador de la provincia de Santa Fe en 1991 (Comunicación Senado)

Duhalde también se refirió a aquella ocasión en la entrevista que brindó este miércoles: “Tenía que ser presidente, a mi criterio. El Partido me había autorizado a que eligiera al candidato a presidente y yo lo elegí a ‘Lole’ ”. Respecto a la negativa del ex piloto a aceptar la propuesta, el ex mandatario recordó: “Cualquiera que hubiese elegido en ese momento, hubiese aceptado porque estábamos muy bien. Pero bueno, después de mucho insistirle, me preguntaba ‘qué hago con los gremios’”

Lo cierto es que durante muchos años se le adjudicó a Reutemann la frase “vi algo (en la Rosada) que no me gustó”, dicha presuntamente en una entrevista a un medio televisivo. Sin embargo, el propio ex gobernador se encargó en varias apariciones públicas de desmentir esa frase. Su renuncia se atribuyó a que no quería ponerse al menemismo en contra durante todo su último año como gobernador y tenía dudas sobre la posibilidad de que el país pudiera salir adelante en medio de la crisis social y económica en la que se encontraba.

Respecto al trato personal con Reutemann, Duhalde recordó: “Enterarme de la muerte fue un impacto. Era un hombre muy serio, responsable y honesto. Un tipo muy querible. Tenía una condición no muy común: conducía y le hacían caso”.

