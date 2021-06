Fernán Quirós se refirió a los casos de personas vacunadas con dos dosis que murieron por el COVID-19: “Ninguna protección es total”

Fernán Quirós se refirió a los casos de personas vacunadas con dos dosis que murieron por el COVID-19

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió este jueves por la noche a los últimos casos de personas que, a pesar de estar vacunadas con dos dosis contra el COVID-19, murieron por la enfermedad. Aseguró que, si bien “ninguna protección es total”, la vacunación “baja muchísimo el riesgo” de perder la vida a causa del virus.

Al respecto, el funcionario porteño sostuvo que para conocer la efectividad de las dosis hay que analizar “cuánto disminuyen la capacidad de contagiar, de presentar síntomas clínicos, de pasar a un cuadro grave y terminar internado, y de fallecer”.

“Si uno toma los datos de la Ciudad de los primeros 700 mil vacunados y hace un seguimiento de ellos, de quienes han tenido la primera dosis y de quienes completaron el esquema, comparado con un grupo no vacunado de similares características, los que recibieron doble dosis tuvieron 98% menos de probabilidades de fallecer. Es una enormidad la protección”, destacó.

En este sentido, Quirós aclaró en “Verdad Consecuencia”, por la señal TN, que la vacunación ”no evita totalmente la posibilidad” de morir a causa del COVID-19 porque “todavía queda un 2 por ciento” de peligro, pero “baja muchísimo el riesgo”.

“El vacunado tiene una protección mediana para no contagiar a alguien; medianamente alta para no enfermarse; alta para no internarse, y muy alta para no fallecer, pero ninguna protección es total”, insistió.

Por otra parte, el ministro resaltó que este año “la letalidad ha disminuido significativamente” en la Ciudad y consideró que esto se debe a que “se aprendió mucho sobre cómo atender a los pacientes, hay nuevos medicamentos y hay gente vacunada”

Sobre este punto, si bien reconoció que “el descenso (de los infectados) es significativo”, aclaró que “no es suficiente aún”, ya que esta “es una enfermedad que es muy sensible a la circulación de la gente y a la capacidad de la gente de cuidarse”.

“En la medida en la que toda esta dinámica social del encuentro en lugares relativamente pequeños y con poca ventilación se siga repitiendo, la posibilidad de un rebrote siempre está”, advirtió.

El ministro ya se vacunó contra el coronavirus (@FernanQuirosBA)

Sin embargo, se mostró optimista con la campaña de vacunación, ya que “según la experiencia de cuatro o cinco países, cuando se alcanza el 40 por ciento de la población con al menos una dosis, la curva epidemiológica tiene un primer cambio importante en su velocidad de transmisión”, mientras que “cuando se llega al menos al 60 por ciento, la curva claramente ya bajó significativamente”.

“Para fines de junio, en la Ciudad de Buenos Aires seguramente la realidad epidemiológica va a ser distinta de la que hemos visto hasta ahora. Frente a un mismo esfuerzo social, la curva va a descender muchísimo más”, auguró.

Sobre las variantes sudafricana y Delta, que tuvo origen en la India y azota actualmente a Gran Bretaña, Quirós aseguró que “hoy en la Argentina no están circulando”, pero remarcó la importancia “de las segundas dosis” para combatirlas, ya que sostuvo que “si la gente sigue viajando, en algún momento van a llegar”.

“Por eso hay que ir a controles muy fuertes en (el aeropuerto de) Ezeiza e insistir con un concepto muy importante, que es el de cumplir con la cuarentena estricta de siete días, por más que hayan llegado con un PCR negativo”.

Por otra parte, defendió la modificación de la ley de vacunas que aprobó el Congreso el año pasado, al argumentar que los cambios son necesarios “si uno quiere comprar Pfizer”, debido a que esa norma “es la limitante que está en el medio” de un posible acuerdo entre el gobierno nacional y el laboratorio.

Finalmente, señaló que “en un escenario todavía internacional de restricción de vacunas, son los gobiernos los que tienen que cuidar la equidad y que cada dosis vaya a la persona que mayor riesgo”, pero opinó que “una vez que se sobrepase la necesidad de todo el mundo”, estaría bien que las empresas privadas pudieran entrar a este mercado.

