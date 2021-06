María Eugenia Vidal respondió las críticas de Patricia Bullrich: “Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”

Patricia Bullrich y Maria Eugenia Vidal

Este viernes, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó duramente la indefinición electoral de María Eugenia Vidal en medio de los rumores que indican que la ex gobernadora podría presentarse finalmente como candidata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este domingo, Vidal, que frente al avance de Bullrich encarna un ala moderada en la interna del PRO, patrocinada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió los comentarios de la ex ministra con un mensaje claro pero sin precisiones electorales a apenas 60 días del cierre de listas: “Este no es el tiempo de dar debate sobre candidaturas”.

Consultada al respecto en una entrevista con el periodista Ivan Schargrodsky en Radio 10, la ex gobernadora expresó: “Cada vez que me preguntan digo lo mismo: yo pienso en las familias que mientras hacemos esta nota están acompañando a su familia en terapia intensiva, lamentando la pérdida de un ser querido o la gente que perdió su trabajo y está angustiada. Este es un debate de la política, de la dirigencia, no de la gente. Cuando se dé el cierre de la lista empezará la campaña, hoy no estamos en campaña”, señaló.

"Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio", había dicho Bullrich (Nicolás Stulberg)

Para la ex ministra de Seguridad, que ya tiene decidido competir por una banca en la Cámara de Diputados en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la indefinición de la ex gobernadora y el posible cambio de distrito “no ayuda” a Juntos por el Cambio: “Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”.

“Juntos por el Cambio tiene buenos candidatos de las tres fuerzas políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”, fue la respuesta de Vidal. “Mi responsabilidad no es hablar de candidaturas, ni en Provincia, ni en Ciudad, ni en ningún lado, la gente espera vernos cercanos, entender sus necesidades, tratar de acompañar las medidas que sean buenas para la pandemia y también cómo oposición marcar lo que el gobierno hace mal”.

Rodríguez Larreta y Vidal juntos este jueves en Tigre

En ese marco, la ex gobernadora se refirió a las internas dentro de Juntos por el Cambio: “Todos integramos una coalición que, como toda coalición, tiene matices y está bien que los tenga. La Argentina está yendo hacia un gobierno de coalición, el oficialismo es una coalición, nosotros también, y dentro de una coalición hay diversidad”, expresó. “En Juntos por el Cambio no hay jefaturas, hay liderazgos. Entre ellos, el del ex presidente, sin duda. Pero no hay un jefe. Creo que eso es bueno y es un activo, le da fortaleza como espacio político que la mesa de discusión sea horizontal. Eso no invalida que yo siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que Mauricio Macri me dio en política”.

En ese sentido, Vidal reconoció que hay “sectores moderados en ambas fuerzas” y reconoció dentro de esa categoría a funcionarios como Sergio Massa, el fallecido Mario Meoni, Gabriel Katopodis o Daniel Arroyo.

“Los extremos son más ruidosos pero yo creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado”, agregó. “Creo que en estas elecciones va a pasar lo mismo. Que uno esté dispuesto a dialogar no quiere decir que uno se convierta en el otro o pierda su identidad. Uno puede tener no negociables, mantenerse firme en sus convicciones y aún así encontrar acuerdos”.

