Patricia Bullrich habló de una posible interna con María Eugenia Vidal: “No tengo ni las ganas ni la edad para pelear por un cargo”

Al referirse sobre las próximas elecciones legislativas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a manifestarse este lunes en contra de una posible interna entre ella y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que ya no tiene “ni las ganas ni la edad para pelear por un cargo” contra alguien de su mismo espacio.

Para la ex ministra de Seguridad, en estas elecciones Juntos por el Cambio tiene “la responsabilidad con el 41 por ciento” que los votó en 2019, pero también “con toda la gente” que los “está mirando” ahora, ya que consideró que quienes apoyan a la coalición “ya son muchísimos más porque hay mucha desilusión con este Gobierno”.

“Lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir que vamos a garantizar varias cosas, como que la Argentina no va a ser Nicaragua, que no vamos a ir hacia un régimen autoritario, absolutamente represor, como es hoy el de (el mandatario de esa país, Daniel) Ortega, y para eso necesitamos más diputados y más senadores. Ahí tenemos que estar todos, desde el primero al último de Juntos por el Cambio”, remarcó al participar en el programa Desde el llano, que conduce el periodista Joaquín Morales Solá en TN.

De esta manera, Bullrich dejó nuevamente en claro su posición sobre una eventual interna con Vidal, en medio de los rumores que indican que ambas podrían ser candidatas a diputadas en territorio porteño, aunque por el momento la ex gobernadora no confirmó si se va a presentar o no en estos comicios.

“Si uno tiene un equipo integrado por todas personas que pueden dar la batalla, pongamos a todas en la cancha, pero ¿vamos a pelear todos en un mismo lugar? No tiene sentido, dispercémonos de la mejor manera. Pongamos gente en todo el país”, remarcó la ex ministra sobre este tema.

La ex ministra de Seguridad y la ex gobernadora bonaerense podrían competir dentro de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires

En esta línea, la presidenta del PRO destacó que la coalición tuvo “un gran resultado” en las elecciones legislativas provinciales de Misiones, a la que calificó como “muy importante” para el espacio, que consiguió “el 27,5 por ciento de los votos, mientras que el kirchnerismo salió tercero”.

“Yo pienso que en este momento cualquier situación de interna puede ser abstractamente muy buena, porque es la democracia interna, pero ¿qué va a decir la gente de nosotros? Van a decir ‘se pelean por un cargo’... yo no tengo ni la edad ni las ganas para pelearme por un cargo. Siento que el país no se merece que Juntos por el Cambio hoy plantee eso. Entonces, esto hay que solucionarlo sí o sí, de la mejor manera posible en la que todos veamos dónde cada uno puede tirar mejor del carro. Eso es lo más importante de todo. Yo me adapto a lo que sea”, agregó.

Sobre el final, Bullrich remarcó que ella “va a pelear por causas” y opinó que todos los dirigentes de su espacio deberían hacer lo mismo, “les toque donde les toque”: “Yo no creo que hoy una elección entre nosotros, cuando tenemos al país viéndonos, sea lo más importante”, insistió.

Tiempo atrás, la dirigente del PRO ya había criticado la postura de Vidal al señalar que “hace un año” que se viene discutiendo “si va a ser candidata o no” y eso “no ayuda” a la coalición, que según su punto de vista tendría “que avanzar”.

“Tenemos buenos candidatos de las tres fuerzas políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”, fue la respuesta de la ex mandataria provincial.

Por otra parte, durante la entrevista de este lunes Bullrich también volvió a cuestionar la política sanitaria del Gobierno durante la pandemia al argumentar que durante los confinamientos que plantean las autoridades nacionales, “cierran, pero no cierran” las actividades y los únicos afectados son “los gastronómicos y los comerciantes”

“El fin de semana yo mandé a gente a recorrer las calles por sus barrios y estaba todo abierto, La Matanza estaba toda abierta. Todo alrededor de los colegios se mueve, pero las escuelas siguen cerradas, ¿qué es lo que está en juego, entonces? ¿Quieren decir ‘yo tenía razón’, por más que los chicos pierdan un año de clase?”, cuestionó.

