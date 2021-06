Jorge Macri resiste que Diego Santilli compita en la provincia de Buenos Aires: “Yo quiero que sean candidatos quienes no ocupan cargos”

Jorge Macri: "Santilli no debería ser candidato, y yo tampoco"

“No desvistamos un santo para vestir al otro. Es raro de explicar por qué alguien que tiene un cargo ejecutivo en pandemia lo abandona para ir a cargo legislativo ”. Con esta reflexión, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, resistió la posible candidatura en las elecciones de este año del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires.

Y agregó: “Yo quiero que sean candidatos los que no ocupan cargos: que no sean intendentes, ni vicefejes, ni ministros. Creo que ni Santilli ni yo deberíamos ser candidatos ahora. Como fuerza política tenemos que buscar otras opciones. Me parece que sería lo mejor”, señaló el jefe comunal Macri al ser entrevistado en Radio del Plata.

El intendente de Vicente López no tuvo reparos al admitir que le gustaría que María Eugenia Vidal, quien en la última semana levantó su perfil y se paseó por varios medios televisivos y radiales, esté primera en la lista de Juntos por el Cambio. “A mi me gustaría que me represente ella porque fue gobernadora de la provincia. Pero si no es ella, que sea otra u otro”, afirmó.

En ese sentido, criticó que siempre se piensen en candidatos del PRO cuando la coalición también está integrada por otros partidos políticos: “No solo tienen que ser candidatos del PRO. Tenemos a la UCR, la Coalición Cívica y al peronismo. Tenemos que ser un frente más amplio. No me gusta la lógica de imponer a candidatos por los medios”.

Insistió que los candidatos “no se deciden desde los medios ni desde el PRO” sino que deberán ser elegidos por “la mesa de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “No es algo de prepo”.

Jorge Macri, intendente de Vicente López

Consultado acerca de quiénes deberían ocupar cargos legislativos, Macri fue contundente: “María Eugenia Vidal, Patricia Bullirch, Lilita Carrió, Hernán Lombardi, Joaquín de La Torre...hay un momento de personas que deberían representarnos bien”.

“Deberían ser candidatos de dónde son y dónde vienen trabajando políticamente desde hace tiempo. Eso le da coherencia a la representación”, sostuvo el Jefe Comunal al hacer una crítica explícita a las aspiraciones de Diego Santilli.

Con relación a las especulaciones electorales, Jorge Macri, afirmó: “Cuando las cosas se dicen más en off que en on, me parece mal. La Provincia tiene un defecto que arrancó por Carlos Ruckauf, de candidatos que no la conocen y no la representan y que son impuestos por el candidato a presidente”, sentenció.

Con miras al cierre listas dentro de los próximos dos meses, ratificó que ya tiene a sus dos candidatas: “Me parece que lo mejor es que sea Patricia Bullrich en Capital y María Eugenia Vidal en Provincia”. “Sería bueno que Vidal sea nuestra candidata en la Provincia. En política nunca hay que dejar de presentar. Me gustaría verla representar a los bonaerenses. Si ella decide no hacerlo y no está convencida buscaremos a alguien que con experiencia en la Provincia nos pueda representar”, concluyó el intendente.

En la misma línea se expresó en las últimas horas en A24, cuando planteó que Santilli “no tiene domicilio en la provincia”. “ No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho, de querer cruzar candidatos ”, cuestionó, y amplió: “Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué dirían ustedes?”.

