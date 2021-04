Martín Lousteau: “Al que está en el poder no le gustan las PASO”

El último 21 de marzo, Martín Lousteau participó en las internas de la UCR

En la previa de la reunión que mantendrán esta tarde los principales dirigentes de Juntos Por el Cambio para definir una postura de cara a la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias frente al contexto epidemiológico que apremia, el senador radical Martín Lousteau acusó al Gobierno de plantear este tema por “conveniencia” y no por un “motivo sanitario: “Al que está en el poder no le gustan las PASO”.

“Es más probable que alguien se contagie cuando la política sale a hacer campaña que el día de la elección” : de esta forma, Lousteau minimizó los potenciales riesgos epidemiológicos de que la ciudadanía acuda a votar en medio de la pandemia de COVID-19. Horas antes, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se había mostrado a favor de suspender o postergar las Primarias. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa convocó a las distintas fuerzas para debatir su anulación o su realización el mismo día que la elección general.

Sin embargo, Lousteau fijó cuál es su límite de discusión: “Se pueden postergar, acortar las distancias, prorrogar un mes, pero no puede haber especulación, las PASO tienen que estar”. Para el legislador radical, las Primarias “tienen mala prensa pero le hacen muy bien al sistema político”. En ese sentido justificó que “reduce la cantidad de partidos y genera más posibilidades de discusión en lugar de fragmentación”.

En un mensaje directo hacia el resto de la coalición opositora, advirtió: “La única manera de que la oposición se organice es con las PASO”. “Porque la oferta electoral, en lugar de ser debatida de manera chiquita, la exponés a la gente y elijen al mejor candidato”, explicó. “De hecho, nunca se le hubiera podido ganar al kirchnerismo en 2015 sin las PASO” , recordó para reforzar su argumento.

En diálogo con el programa La Rosca (TN), el senador de la UCR cargó contra el oficialismo por incluir este tema en agenda bajo la excusa de la situación epidemiológica. “El motivo no es sanitario, es de conveniencia, porque al que está en el poder no le gusta las PASO” , sentenció y señaló que ya sea un presidente, gobernador, o el titular de un partido político “no quiere que lo desafíen porque las PASO es preguntarle a la totalidad de la ciudadanía cuáles son los mejores candidatos”.

Lousteau consideró que el Gobierno no está enfocado en la discusión de los temas que amerita la realidad actual y los problemas estructurales que acontecen en el país desde hace décadas. Y puntualizó con la Cámara que preside Cristina Kirchner, para ejemplificar: “Uno mira la agenda del Senado y no sé cuáles de las cosas que debatimos el año pasado tienen directa relación con la situación que tiene la Argentina, estructural, más la herencia, más los errores, más la pandemia”. “La agenda del Senado no tiene que ver con lo que le interesa a la sociedad o con lo que tendríamos que estar debatiendo prioritariamente”, enfatizó.

Entre los problemas estructurales, en calidad de economista, Lousteau analizó que pese a que la Argentina “tiene su presión tributaria más alta de la historia”, el dinero que se recauda “no alcanza”. “El Estado siempre tiene déficit y lo financia ya sea con deuda o emitiendo. Cuando uno mira ese gasto, es el más alto de la historia por habitante y aún así tenemos 42% de pobres”, lamentó y planteó: “Con esta calidad de Estado, tirando más plata, ¿vamos a mejorar la pobreza? El Estado es el doble de grande que hace 25 años y tiene el doble de pobreza que hace 25 años”. “La Argentina crece menos que el resto del mundo y reparte cada vez peor, es estructural”, remarcó.





