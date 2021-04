A pedido del Ministerio de Salud, la SIGEN controlará el plan nacional de vacunación contra el coronavirus

La SIGEN controlará el plan nacional de vacunación contra el COVID-19, a pedido del Ministerio de Salud

Por iniciativa del Ministerio de Salud, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) controlará los avances en todo el país del Plan Estratégico Nacional para la Vacunación contra el COVID-19.

El Comité de Control del Ministerio de Salud, encabezado por la titular de la cartera, Carla Vizzotti, y el síndico general de la Nación, Carlos Montero, diseñó una estrategia orientada al relevamiento y al fortalecimiento de la transparencia de la entrega de vacunas para la prevención del coronavirus. De esta manera, la SIGEN auditará todo lo actuado desde el comienzo del plan de inoculación en la Argentina .

El control del organismo se orientará a todas las tareas de distribución en cada una de las 24 jurisdicciones que se lleven a cabo. La información que resulte de esta auditoría se difundirá en forma periódica a toda la población.

En forma paralela, la SIGEN desarrollará un control sobre el Registro Federal de Vacunación Normalizado (NOMIVAC) del Ministerio de Salud. En ese sentido, relevará todos los datos vinculados a las jurisdicciones a través de la Red Federal de Control Público, organismo encabezado por el Síndico General de la Nación, que aglutina tribunales de cuenta y órganos de control en todo el país.

La ministra Vizzotti destacó el trabajo de auditoría de la SIGEN “para sumar transparencia a la campaña de vacunación más importante de la historia del país y a la distribución de dosis que el Ministerio de Salud realiza a todas las jurisdicciones”.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti (Presidencia)

Asimismo, Montero expresó que “sumar transparencia a este proceso es una responsabilidad sustantiva para el organismo y lo asumimos con el compromiso que requiere este momento central en la historia de nuestro país”.

La iniciativa se da a conocer en medio de la investigación por el vacunatorio VIP montado en las oficinas del Ministerio de Salud. En la causa judicial, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, hasta ahora fueron imputados el ex titular de la cartera, Ginés González García; su ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su ex secretario privado, Marcelo Guillé; y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia.

La Justicia todavía no cuenta con el listado definitivo de los vacunados. De hecho, el sábado pasado Infobae reveló el caso de una funcionaria de Salud, Patricia Spinelli, que se vacunó con las dos dosis y no figura en el listado de 70 personas.

Hasta ahora solo fueron citados a declarar los testigos. En ese rol, la escritora Beatriz Sarlo afirmó el 10 de marzo que el ofrecimiento para que se aplicara la vacuna Sputnik V fue realizado por Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, sostuvo Sarlo ante el fiscal y la jueza.

El hecho provocó una dura ofensiva del gobernador bonaerense, que judicializó el conflicto con la ensayista. “Intercambiamos misivas de amor, vía judicial”, ironizó Sarlo.

