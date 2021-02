Sergio Berni minimizó el reclamo de los gremios docentes: “No hay que dejarse llevar por los cantos de sirena”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni (Lihueel Althabe)

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que la discusión sobre el regreso de la clases presenciales “no es una cuestión de los gremios”. “Todas las opiniones son respetables, pero esto es una cuestión de aquellos que tienen la responsabilidad de afrontar, conducir y generar las condiciones para terminar con la pandemia”, indicó.

En este sentido, y en medio de la puja por las condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2021, el funcionario afirmó que la presencialidad en la escuela es “esencial”, y consideró que “ los que tiene que tomar las decisiones no se pueden dejar llevar por los cantos de sirenas de aquellos que no tienen la responsabilidad de salvaguardar algo tan sensible como la salud de la gente ”.

“Nadie en el país puede discutir que la presencialidad es esencial; la educación es el pilar fundacional de una gran nación, teneos que hacer un esfuerzo para que los chicos recuperen lo que se perdió”, sostuvo Berni, y agregó en radio La Red: “No hay que discutir si cerrar o no, sino cómo hacemos parar optimizar al máximo este periodo de ventana que hay entre la llegada de la vacuna y la segunda ola”.

Por otro lado, aseguró que si se cumplen los contratos de las vacunas, la Argentina saldrá de la crisis del coronavirus “a fines de julio” y subrayó la importancia de “inscribir a la gente al proceso de vacunación; necesitamos saber la voluntad de los ciudadanos para que la campaña sea lo más eficiente posible. Todo el mundo tiene dudas sobre la vacuna, por eso estamos yendo a los barrios para explicarles”.

Sergio Berni y Sabina Frederic

En tanto, el funcionario indicó que no tiene relación con su par nacional, Sabina Frederic y, consultado sobre la posibilidad de que se repita una medida de fuerza por parte de efectivos de la policía bonaerense, destacó que “ no corresponde ”, porque “hubo un compromiso cumplido por el Gobierno por empezar a reparar las injusticias que se fueron generando a lo largo de los años y que la gestión de María Eugenia Vidal profundizó”.

Sobre el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof aseguró ayer sentirse “muy entusiasmado” ante el regreso presencial de los estudiantes a las aulas a partir del próximo 1 de marzo y destacó que su administración trabaja desde octubre del año pasado para concretar ese objetivo.

“Presentamos en octubre un plan para ir volviendo a la presencialidad, pero con cuidado y sin ‘cañitas voladoras’. Haciendo las cosas con seriedad para no poner en riesgo ni a los chicos, ni a los maestros, ni a la gente de limpieza”, aseveró el mandatario durante un acto en La Matanza en el que participó Berni,

En este sentido, el mandatario bonaerense aseguró que las clases “empezarán con la mayor presencialidad posible”, pero advirtió que será en un contexto de “muchos cuidados” sanitarios.

“Este no es un anuncio de campaña como escuchamos en otros lados. Se presentaron los planes y son trabajos muy bien hechos para dar previsibilidad a la situación. Para nosotros la presencialidad es insustituible, pero la vida y la salud también, entonces tenemos que coordinar las dos cosas”, enfatizó, en una crítica al anuncio que realizó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego, en declaraciones radiales, Kicillof dijo que “el solo hecho de estar en un lugar cerrado con bastante gente es algo riesgoso” y recordó que los chicos muchas veces presentan síntomas leves de coronavirus, y eso hace que los casos “sean de difícil detección”.

Además indicó, que el próximo 17 de febrero en la provincia se empezarán a tomar los exámenes recuperatorios para los estudiantes que perdieron conexión con la escuela durante la pandemia.

