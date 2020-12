Axel Kicillof habló de las dificultades para repartir las vacunas: “Podemos tener momentos dramáticos”

Axel Kicillof habló sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus en Buenos Aires

Tras la llegada de la Sputnik V contra el coronavirus, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la campaña de vacunación que prepara su administración y adelantó que durante los operativos puede haber “momentos dramáticos” debido a que se trata de una dosis “que actúa a menos 18 grados y que cuando la sacás (de esa temperatura) tenés un tiempo para aplicarla” porque después de un lapso ya no hace efecto.

“Para mí, la vacuna es un vaso de agua en el desierto. Finalmente, la ciencia –y en un tiempo récord-- da respuesta a este problema que tenemos, que es el virus que nos va ganando. A partir del martes, en la Argentina le vamos a dar batalla”, resaltó el mandatario bonaerense.

Al participar del programa Hagan algo, que conduce el periodista Iván Schargrodsky en la pantalla de C5N, el ex ministro de Economía señaló las dificultades que pueden surgir debido a que es una tarea “que nunca se hizo” y “que es la más grande de la historia”.

“En la provincia estamos diseñando un operativo ambiciosísimo, complejísimo, que puede tener, por temas logísticos, de demanda o de oferta, momentos dramáticos en lo que respecta a lo que es repartir hoy una vacuna que actúa a menos 18 grados y que cuando la sacás tenés un tiempo para aplicarla” , advirtió Kicillof.

La provincia de Buenos Aires recibió 123 mil dosis de la vacuna rusa (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Sobre este punto, el gobernador destacó la importancia de que los distintos actores que participen de la campaña estén “muy sincronizados”, aunque aclaró que “si se corta la cadena de frío, no es que hace daño, sino que no hace nada, es como inyectarse algo inocuo”.

“Yo creo que para una amplia mayoría, entre la que me encuentro, como persona, como ciudadano, como papá, como ser humano, que haya llegado la vacuna forma parte de una épica. No del kirchnerismo, del gobierno o de Alberto (Fernández), forma parte de una épica de que en tan poco tiempo haya aparecido una respuesta”, sostuvo.

Por otra parte, también cuestionó a un sector de la oposición que “dice que no les gusta” la Sputnik V “como si fuera cualquier cosa”, cuando la pandemia es “un tema grave, serio, que se ha llevado la vida de millones de personas en el mundo, que está poniendo en jaque a la economía”.

“La vacunación no es un acto individual porque si el virus circula intensamente, esto empieza a llegar a las personas de riesgo. Por eso, la gente que irresponsablemente no se cuida no es un problema solo de ellos, por eso es un tema de salud pública”, agregó.

El gobernador bonaerense defendió la eficacia de la Sputnik V

En esta línea, Kicillof aseguró que él se va “a vacunar” porque estuvo haciendo recorridas “en las terapias intensivas” de algunos hospitales bonaerenses y pidió terminar con lo que consideró que es “una campaña muy intensa de desprestigio y de generar incertidumbre” sobre las dosis que llegaron a la Argentina desde Rusia.

“A veces es una campaña directamente antivacunas. Si no hubiéramos traído la vacuna, habrían puesto el grito en el cielo. Trajimos la vacuna, no les gusta la que trajimos. Las redes sociales están llenas de eso, porque hay trolls y están los referentes del macrismo, todos trabajando en esa dirección. Eso hay que cortarlo”, criticó.

Por último, el mandatario provincial ratificó que en su distrito la campaña para aplicar esta inyección va a comenzar “el día martes con el personal de salud” y precisó que ya hay disponible un sitio online para que cualquier persona interesada pueda registrarse, pero el mismo “no es para sacar un turno, porque aún no están definidas las fechas, ni tampoco para dar el consentimiento”, sino que “es solo para recibir información”.

“Hemos abierto una página web y el 2 de enero vamos a tener una app para celulares donde te vas a poder registrar. Ya se registraron casi 300 mil personas en la página vacunatepba.gba.gob.ar. En tres días, sin difusión, tuvimos una explosión en las inscripciones”, cerró.

