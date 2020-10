Juan Grabois habló de la ocupación del campo de Etchevehere: “Vamos a buscar hasta abajo de la última piedra dónde está el patrimonio”

En medio de las tensiones políticas por el conflicto en la estancia Casa Nueva, ubicada en la provincia de Entre Ríos y perteneciente a la familia del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, el dirigente social Juan Grabois advirtió que va “a buscar hasta abajo de la última piedra" para saber "adónde está el patrimonio” del ex funcionario.

En una extensa entrevista que le brindó a la periodista Romina Manguel por el canal A24, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) aclaró que él no “convalida las tomas de tierra”, sino que intenta “buscar soluciones” a este tipo de problemas.

Consultado específicamente por este predio, que actualmente está siendo ocupado por un grupo de militantes de su agrupación y por la hermana de Etchevehere, Dolores, Grabois resaltó que los bienes en disputa “no son solamente cinco campos”, sino que además “hay cuentas off shore y activos financieros por todos lados”.

“Ella me vino a pedir ayuda como abogado. Yo soy un hombre de los movimientos sociales. Me dijo que empatizó conmigo cuando me vio en la televisión hablando de la cuestión de la tierra y la reforma agraria”, recordó.

En este sentido, relató que la mujer le contó cómo sus familiares "se habían apropiado de tierras y habían cometido una cantidad de ilícitos a partir de los cuales se constituyó el patrimonio”.

La estancia está siendo ocupada por militantes de la agrupación de Grabois

“Pegamos onda, pero yo le dije que no trabajo en causas particulares, por eso me dijo ‘yo no busco reparación para mí sola, busco reparación para otras víctimas’. Yo le propuse entonces que formemos un proyecto con los jóvenes por el clima, con pequeños productores familiares, con un equipo de abogados y documentaristas, y vamos a buscar, verdad, reparación y justicia de todo, no solamente de lo que le pasó a ella”, detalló.

A cambio, la hermana del ex ministro se comprometió con “la cesión de un 40% de su sucesión hereditaria, pero no para dársela a Juan Grabois, sino para la cooperativa de pequeños productores, para el Proyecto Artigas”.

"¿Por qué hay que llamar toma a una situación donde la legítima heredera vuelva a su casa? En ese lugar no vivían ni su mamá ni sus hermanos y ella entraba y salía siempre, pero ahora entró con un grupo de gente para que trabajen con ella”, cuestionó.

Toma de tierras





“Hay que tener el cerebro del tamaño de una nuez para pensar que yo quiero sacarle las casas a la gente. Nunca le robé la propiedad privada a nadie. ¿Por qué lo haría ahora si nunca lo hice? Mi discurso es que, tanto para los que les gusta la propiedad privada como para los que no, esto va a pasar. Para resolverlo hay que hacer lotes con servicios en la Argentina, muy difícil no es”, explicó.

Durante la charla, Grabois sostuvo que “hay una correlación entre la desigualdad y la criminalidad” en las sociedades y remarcó que eso pasa “en toda América y en Europa”, por lo que consideró que solamente está “planteado una realidad”.

El dirigente sostuvo que no convalida la toma de tierras

"Si vos te encontraras de repente en una mala situación, que puede pasar, y te quedas sin amigos, sin nada, y tenés que vivir con tus hijos abajo de un puente y alguien viene y te dice que hay un terrenito cerca para instalarse, ¿qué harías?”, le preguntó a Manguel.

En este sentido, el dirigente remarcó que esta problemática habitacional “no se resuelve tomando tierras”, pero tampoco “no haciendo nada”, sino que se soluciona “con políticas públicas serias”, como la que propuso de “crear lotes con servicios".

“Hay que trabajar más la empatía con los que están más abajo porque empatizar con los que están igual o más arriba que uno es fácil. Si yo no tuviera para darle de comer a mis hijos es posible que tomara un camino muy distinto al que tomé en mi vida, que es la de vivir con un nivel de confort muy por debajo de aquel con el que nací. Es muy posible que buscara cualquier opción. Si lo puedo resolver hurtando, lo hurtaría” , agregó.

Siguiendo con esta línea, el referente del MTE argumentó que “si no hubiera necesidad de empleo, no habría 10 cuadras de cola cuando hay un puesto disponible” y “si no hubiera una mala base social, no habría intermediarios” negociando ayudas para los sectores más vulnerables.

Movimientos sociales y política

Juan Grabois encabezó diferentes manifestaciones durante los últimos años (Nicolás Stulberg)

“Una organización de trabajadores tiene que negociar con cualquier gobierno que esté enfrente políticas públicas para el sector. Sectores del kirchnerismo no entendían por qué nos sentamos con (el ex presidente Mauricio) Macri. Se nos acusa de muchas cosas, pero la disposición de los recursos siempre estuvo en manos del Estado, nosotros solamente defendemos a nuestra gente como puede hacerlo un sindicato”, precisó.

Por otra parte, Grabois habló sobre su pasado y sobre cómo se involucró en los movimientos sociales, a pesar de venir de un hogar con buenos recursos económicos: “La opción de vida que elegí es la que eligieron muchas personas de clase alta. La realidad me mostró que había desigualdades con las que no estaba dispuesto a vivir, pero no reniego ni de mi origen ni de mi familia ni de mis amigos de la escuela”, manifestó.

Si bien aseguró que no tiene “un referente político”, destacó el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que calificó como “una figura histórica deslumbrante" a la que admira “por muchas cosas”, pero que también “critica” por otras.

"Yo la apoyé fuertemente en el momento en el que yo sentí que la estaban persiguiendo. La acompañé a tribunales 3 veces. En un movimiento en el que la lealtad es tan importante (por el peronismo), ver que solo aplauden cuando te va bien, a mí eso me hace ruido. Yo soy amigo de a los que le va mal”, puntualizó.

