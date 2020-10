Diosdado Cabello: “En 2009 teníamos gobiernos amigos en Argentina”

La decisión de la Argentina de condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela abrió una nueva interna en el Frente de Todos. En el Kirchnerismo duro que sigue evocando con añoranza al chavismo con el que gobernó la región en pleno apogeo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El sentimiento es mutuo por parte del régimen de Nicolás Maduro; su número dos, Diosdado Cabello, expresó su malestar contra la administración de Alberto Fernández y recordó la amistad entre el gobierno argentino y venezolano que existía una década atrás.

La Argentina apoyó el informe de la Organización de las Naciones Unidas -redactado bajo la responsabilidad de Michelle Bachelet-, en el que se detalla el accionar de grupos de tareas dedicados a secuestrar, encerrar, torturar, violar y asesinar a opositores al régimen de Maduro. El documento aprobado en la ONU exige elecciones “libres, limpias, transparentes y creíbles”, a la vez que rechaza “todo tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia” en Venezuela.

Nicolás-Maduro y Diosdado Cabello

La decisión de Argentina de votar en contra de Maduro recibió el visto bueno de la Casa Blanca. Para el régimen se trata de traición. En su programa de televisión semanal “Con el mazo dando”, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó su malestar contra la postura de Alberto Fernández.

Acompañado con el hashtag #AquíNoSeHablaMalDeChávez, Cabello diferenció de su enojo al mandato de Fernández del pueblo argentino, pero hizo hincapié en que cuando gobernaban Néstor y Cristina Kirchner, la relación entre ambos estados eran más fructíferas.

“En 2009 todavía teníamos gobiernos amigos” , rememoró los tiempos del primer mandato de CFK, mientras en aquél entonces Néstor Kirchner -quien luego presidiría la UNASUR- tejía junto a Chávez el poder de centro izquierda en la región.

Diosadado Cabello rememoró la amistad entre Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner.

Tras referirse a la “amistad” entre ambas naciones, Cabello aclaró “No digo pueblo; gobiernos”, y justificó “porque ahí está el pueblo argentino, a quien le mando mi abrazo, mi cariño y mi respeto”. “Ustedes no han hecho nada malo, amigas y amigos de Argentina" , remarcó el número dos del chavismo.

"El pueblo, me refiero al pueblo. No han hecho nada malo, no hay nada que perdonarle al pueblo argentino, al contrario los queremos y agradecemos tanta solidaridad con nosotros”, volvió a resaltar las diferencias con el Poder Ejecutivo que comanda Alberto Fernández y a nivel relaciones exteriores ejecuta el canciller Felipe Solá.

Desde Venezuela, también expresó su cuestionamiento Mario Silva, constituyente del Partido Socialista Unido y uno de los referentes comunicacionales del chavismo. “Fernández ha engañado al pueblo argentino, engañó a Cristina, engañó a Néstor, engañó a todo el mundo (...). Va y se arrodilla nada más y nada menos con quienes hicieron esa resolución en contra de Venezuela, que es el ‘Cartel de Lima’, porque es un cartel, en donde están otros países, todos países arrodillados al imperialismo norteamericano”.

Las declaraciones de los voceros del chavismo ocurren luego de la fuerte interna que se desató en el Frente de Todos tras la votación en la ONU. Los sectores más radicalizados del kirchnerismo expresaron su enojo y repudiaron el accionar del Gobierno argentino. Hebe de Bonafini, fue la voz más polémica y disonante de la militancia oficialista. La titular de Madres de Plaza de Mayo le pidió “perdón a Maduro y al pueblo venezolano" y reveló sentir “vergüenza” de Felipe Solá: “Es un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando”.

El canciller Felipe Solá

Evitando echar más leña al fuego para con el kirchnerismo, Solá se manifestó a través de las redes sociales con la diplomacia que demanda su cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

“Para que nadie se confunda, el Gobierno mantuvo siempre la misma posición sobre Venezuela. Queremos ayudar a que los venezolanos tengan un funcionamiento pleno de sus instituciones sin interferencias externas, sanciones ni castigos unilaterales”, sostuvo Solá y enumeró el no reconocimiento de Juan Guaidó y todas las veces que ante foros internacionales, la Argentina llamó a encontrar una salida “consensuada” a la crisis social, política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela.

“La Argentina denuncia los bloqueos físicos y financieros contra Venezuela y las sanciones contra sus funcionarios, especialmente en tiempos de pandemia. Nuestro Gobierno defiende y defenderá la no injerencia externa y los derechos humanos en cualquier circunstancia” , reforzó el canciller.

