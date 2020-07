Patricia Bullrich, sobre el jubilado que mató a un ladrón: “Si a la gente no la protege el Estado, se protege sola”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO (Foto: Gustavo Gavotti)

En la madrugada del viernes 17 de julio, Jorge Adolfo Ríos dormía en su domicilio cuando un grupo de delincuentes ingresó (por tercera vez) a su vivienda y lo golpeó salvajemente para que confesara dónde guardaba dinero. En ese marco, la víctima, de 71 años, extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su propiedad y efectuó al menos seis disparos. Uno de los delincuentes resultó herido y murió tendido en la calle.

La noticia generó conmoción e indigación entre sus vecinos y reavivó un enorme debate, porque el jubilado fue detenido y procesado por homicidio con exceso de legítima defensa. Ahora se encuentra en prisión domiciliaria, pero es víctima de amenazas y vive con un gran temor.

En ese marco, Patricia Bullrich realizó una encendida defensa del hombre que involuntariamente se convirtió en protagonista de un hecho policial: “ Jorge es un jubilado que vive solo, que le entraron a su casa tres veces en la misma noche e intentaron matarlo y se defendió. Es una legítima defensa tota l”.

La presidenta del PRO consideró que es inadmisible que en esas circunstancias Ríos haya sido procesado y hoy esté detenido en su domicilio: “ Pasó de víctima a victimario, a homicida... Esto para mi es el mundo del revés , esto es lo que tenemos que cambiar en la Argentina, lo dijimos y lo defendimos durante cuatro años. Ahora no se puede volver atrás porque la gente no quiere: si no la protege el Estado, se protege sola, no hay otra ”.

Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de 71 años que fue asaltado en su casa

“Hay que estar al lado de Jorge, de esa familia, y hay que lograr que la Justicia comprenda los actos y las circunstancias. No es una persona que salía a robar o estaba en la calle haciendo cualquier cosa”, analizó en declaraciones a Luis Novaresio por radio La Red.

”En este caso entraron tres veces en la misma noche a la misma casa; una persona, en esa circunstancia, está convencida de que la van a matar y se defendió. Por eso, si los jueces protegen a los delincuentes y rápidamente se hace una caratula y no se mira la persona y los hechos... Es un combo de desprotección y de incertidumbre ”, cuestionó.

En la misma entrevista, Bullrich apuntó: “Realmente, creo que la Argentina tiene que encontrar el punto de la Justicia; cuando una persona es agredida y robada en su domicilio, tiene todo el derecho a defenderse de las agresiones y de la posible muerte . Lo que hace es defender su vida como sea”.

En cuanto al rol de la Justicia, señaló que “seguro la Cámara lo va a liberar, y si llega a la Corte (Suprema) lo van a liberar, pero hasta que llegue ese momento van a pasar años...”.

Una familia atemorizada

El hijo del jubilado reveló que recibieron amenazas de muerte y no descartan mudarse para dar una vuelta de página, porque no creen que sea posible vivir en paz en la misma casa después de lo que pasó.

“ La normalidad que teníamos de vida se terminó, perdemos una casa, por más que sea un patrimonio, es un punto de reunión de todas las Navidades y Año Nue vo”, describió con crudeza Federico Ríos en radio La Red.

La banda que intrusó la casa del jubilado formaría parte de “la barrabrava del club Quilmes”, según denunció su abogado Marino Alejandro Cid Aparicio. “El Estado les tiene miedo o está asociado con ello. Es gravísimo que un jubilado detenido sea la variable de ajuste”, reclamó en FM Delta.

Aunque recibió prisión domiciliaria, el herrero continuará imputado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por disposición del fiscal Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes.

SEGUÍ LEYENDO

El hijo del jubilado que mató a un ladrón reveló que recibieron amenazas de muerte y no descartan mudarse

La historia del jubilado antes de la brutal noche del asalto y muerte del ladrón

Crece la indignación por la detención del jubilado que mató a un ladrón que entró a su casa a robar mientras dormía