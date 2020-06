La Oficina Anticorrupción apeló este lunes el fallo que revocó el procesamiento por cohecho de Luis Betnaza, director de Techint en la causa de los cuadernos. Con esa presentación, la OA también pidió que queden firmes los procesamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de éste, José María Olazagasti; el encargado de coordinación Roberto Baratta y el ex titular del OCCOVi, Claudio Uberti.