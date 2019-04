En la causa Cristina Kirchner, De Vido y Baratta fueron procesados por liderar la banda mientras que un grupo de ex funcionarios y los principales empresarios de la Argentina fueron considerados parte de la organización por el juez Bonadio. Cuando el caso llegó a la Cámara Federal, los empresarios quedaron afuera de la asociación ilícita, aunque procesados por cohecho (no por dádivas) y en la pirámide de la banda también fueron ubicados tres arrepentidos: el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, el ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens.