La asociación Justicia Legítima, identificada con el kirchnerismo y presidida por la ex fiscal y hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, advirtió que “no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra” frente al proyecto de reforma jubilatoria para los judiciales. Sin embargo, reclamó que el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados, subrayó que no se trata de un régimen de privilegio y sostuvo que cuando los reclamos se judicializacen deberían intervenir conjueces en todas las instancias .