Para graficar este fenómeno que implica que una persona se quiere convencer de algo que no ve y que -según su mirada- afecta a la mayoría de los analistas y referentes argentinos, aludió al caso Nisman, que esta semana volvió estar en el centro de la escena tras la publicación de un documental producido por Netflix: “ Un tipo anuncia el viernes que va a dar información que compromete seriamente al gobierno y el sábado, comillas, se mata. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos discutir si se mató no se mató? ¿Quién nos metió ese bicho en la cabeza? Es imposible pensar que no se mató, pero volvemos verosímil algo que no pasó ”.