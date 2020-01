Ahora, la nueva ministra decidió mantener la política de presencia en aumento de la Gendarmería en la frontera norte. Es una de las pocas políticas que mantuvo, ya que no bien asumió Frederic derogó los protocolos de las fuerzas de seguridad relacionados con el reclamo de DNI a ciudadanos en la calle, el uso de armas de fuego por parte de la policía fuera de horarios laborales, la posibilidad de no utilizar la voz de alto ante la eventual fuga de un delincuente y el uso de las armas no letales.