—Hoy está totalmente perforado, porque existen distintos regímenes que, en muchos casos, eran válvulas de escape que nos dábamos los países a los problemas de las asimetrías no resueltas en el interior del Mercosur. Esto creó mucha discrecionalidad en las aduanas. Por otro lado, tenemos en muchos sectores protección efectiva negativa porque no respetamos escaleras de protección, o sea no se establece un arancel más bajo en materias primas e insumos, luego para bienes intermedios y finales. Tenemos mucha dispersión y ese es un diagnóstico que debemos pensar y resolver. Por eso este año decidimos revisar esa situación. Los cuatro países tenemos que pensar un proyecto que nos ayude a integrarnos mucho más y a ser ofensivos. Pero que también que vaya de la mano de nuestro proceso de negociaciones internacionales. El arancel del Mercosur es uno de los más altos del mundo y hoy tenemos que adecuarlo, pero no en forma unilateral sino de acuerdo con las negociaciones que emprendimos. De lo contrario, podemos diluir las preferencias que negociamos por ejemplo con la Unión Europea.