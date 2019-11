-Todavía no. Estamos mandando un informe, y seguramente se comunicará alguien de él. Yo tuve una muy buena transición con Alejandro Granados, pudimos ir trabajando juntos, tomando decisiones para el futuro. Hoy no tengo ningún nombre que me hayan dicho para ser Ministro de Seguridad. Es importante que se defina rápido para tomar medidas conjuntas, como el Operativo Sol.