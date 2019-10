Después de que el dólar cerrara el miércoles a $60,22, Kulfas analizó que “si miramos el tipo de cambio real no es malo, no está atrasado, es favorable para el campo y la industria”. Ante la suba de la divisa estadounidense, se mostró preocupado porque “el Gobierno no está en control de la situación, su socio más fuerte, el FMI, ha decidido no hacer el desembolso que estaba programado”. En ese sentido, sintetizó: “El problema no es el nivel del dólar, sino la incertidumbre y desconfianza de la situación económica”.