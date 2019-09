Más allá de las dudas sobre los datos financieros, Kicillof no tiene contacto con Vidal. Tampoco hay diálogo entre sus equipos. En el peronismo K consideran que la elección todavía no terminó, por lo que no es adecuado dar pasos que solo daría un gobernador en funciones o, eventualmente, uno electo. Una vez que pasen los comicios , y se confirman los resultados de las PASO, comenzarán con una transición donde prevalezca la rigurosidad estadística sobre los entidades financieras del estado provincial.