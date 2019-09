Alberto Fernández sólo hizo dos viajes durante esta campaña: el primero a Uruguay para visitar a José "Pepe" Mujica y el segundo para visitar en la cárcel a Luiz Inácio "Lula" Da Silva. Siempre dijo que no irá a Estados Unidos, al menos no hasta ser electo presidente. De todos modos no lo desvela esa posibilidad, cree que Argentina no es prioridad en la agenda de Donald Trump y en cambio cree en generar el vínculo con España, Italia y hasta Portugal, país por el que también pasará en este viaje.