"Una agenda distinta. Creo que la actual está pensada desde el lugar de lo que tenemos que mostrar. Y Argentina no es Dinamarca y Buenos Aires no es Amsterdan. Nos tenemos que ocupar de los problemas que son los más importantes hoy, que tienen que ver con la pobreza, con aumentar la cantidad de vacantes en las escuelas públicas, con la asignación de turnos y duplicar las horas de atención que los hospitales públicos, y que hoy no están tenidos en cuenta como principales prioridades".