Su incorporación desencadenó el también inesperado salto del indudablemente peronista Miguel Ángel Pichetto a las filas de Cambiemos como candidato a vicepresidente. Por su parte, a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey no les quedó alternativa que unirse para no quedar relegados. Aunque la polarización les jugará en contra en las elecciones y las encuestas no les auguran grandes resultados.