Y habló de una enseñanza de Pipo Gorosito: "Soy hincha de Argentinos Juniors, y espero esta tarde tener una alegría. Una vez me invitaron a ver un entrenamiento de Argentinos cuando Pipo Gorosito asumió la dirección técnica. Recién dejábamos a Caruso Lombardi. A mí no me gustaba su fútbol. Le dije a Pipo que no quería ver a mi equipo jugar al fútbol así. Pipo me dijo una cosa que yo guardé para siempre. Él no se dio cuenta lo que influyó en mí: '¿Sabés lo que pasa Alberto? Si vos jugás bien al fútbol, tenés muchas más posibilidades de ganar'. Si hacés las cosas bien, las posibilidades de que te vaya bien son mucho mayores. Bueno, tenemos que empezar todos a hacer las cosas bien".