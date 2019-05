En diálogo con Viviana Canosa en "Nada Personal", que emite Canal 9, Frigerio se refirió al comentario más llamativo que emitió el presidente de la UCR en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham): "No hay que descartar que Macri no sea candidato". Al respecto, aseguró que Macri hará "lo mejor para la Argentina", y agregó: "Si entiende que hay alguien mejor analizaría dar un paso al costado, no tiene esa necesidad imperiosa de ser candidato".