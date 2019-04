Acerca de cómo se crearon las cuentas a su nombre, dio a entender que alguien de su familia las hizo sin su consentimiento: "Las cuentas en el exterior las desconozco. Me mostraron fotocopia de mi pasaporte con una firma. Reconocí que era mi pasaporte y firma pero no sabía que con eso se podía abrir una cuenta. Para mí fue pedirme el documento para hacer algún trámite. Al ser apoderado firmaba desde cheques que tenía acordado con el Banco Nación, poderes que por ahí me decía Lázaro que como él no podía asistir a la escribanía iba yo como gauchada".