-¿Hoy sabe en cuántas cuentas aparece?

-No

-¿Y sabe si cuenta con fondos y cuantos fondos tiene?

-No. Tengo entendido que salgo de beneficiario y estoy trabajando con mi abogada para saber qué significa ser beneficiario. Y no tiene nada de malo porque yo tengo un seguro de vida y puse a mi hijo que tiene ocho años.

-¿Quién lo puso como beneficiario?

-Tengo entendido que mi padre, por todo lo que se dice. No tuve oportunidad de aclarar el tema con Lázaro porque estoy medio confrontado en este momento.